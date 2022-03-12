Canlı altın fiyatları! 12 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Mart 2022 Cumartesi 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL?

Haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 12 Mart 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın alış: 941,01
Gram altın satış: 941,33
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.190,00
Cumhuriyet altını satış: 6.267,00
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 3.068,00
Yarım altın satış: 3.113,00
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 1.532,00
Çeyrek altın satış: 1.556,00
TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın alış: 5.983,78
Tam altın satış: 6.104,95
Okuyucu Yorumları 0 yorum