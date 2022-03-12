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Canlı altın fiyatları! 12 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Mart 2022 Cumartesi 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL?

12.03.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mart Cumartesi günü altın fiyatlarında değişim sürüyor. Rusya - Ukrayna savaşı döviz ve akaryakıta yansıdığı gibi altın fiyatlarına da yön veriyor. Birçok kişi 12 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Mart 2022 Cumartesi 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL? gibi soruların yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte canlı altın fiyatları ve detaylar...

Haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 12 Mart 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın alış: 941,01 Gram altın satış: 941,33

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.190,00 Cumhuriyet altını satış: 6.267,00

YARIM ALTIN KAÇ TL?

YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 3.068,00 Yarım altın satış: 3.113,00

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 1.532,00 Çeyrek altın satış: 1.556,00

TAM ALTIN KAÇ TL?

TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın alış: 5.983,78 Tam altın satış: 6.104,95
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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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