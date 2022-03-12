Canlı altın fiyatları! 12 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Mart 2022 Cumartesi 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL?

Haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 12 Mart 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...