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CANLI SEÇİM SONUÇLARI | 2024 yerel seçim ilk sonuçlar için geri sayım! Türkiye sandık başında: Sandıklar açılacak 81 il ve 973 ilçede yeni belediye başkanları belli olacak... İl il, ilçe ilçe kim önde?

31.03.2024 15:26
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Canlı seçim sonuçlarını takip etmek isteyenler için geri sayım başladı. 2024 yerel seçim sonuçları saatler içerisinde belli olacak. Yerel seçimler için Türkiye, bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderken, oy verme işlemi saat 17.00'de tüm Türkiye'de sona ermiş olacak. Oy verme işlemi sonrası sandıklar açılmaya başlanacak ve oy sayımına geçilecek. YSK'nın seçim yasaklarının sona ermesiyle ilk seçim sonuçları Mynet'te olacak. Hangi il ve ilçede hangi aday önde? sorusu yanıt bulacak.

2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Türkiye, yeni belediye başkanları ile il ve ilçelerdeki meclis üyelerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 2024 yerel seçimleri için oyunu kullanırken; 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenecek. Türkiye genelinde 206 binden fazla sandığın kurulduğu yerel seçim sonuçları şimdiden merak edlimye başlandı. Oy verme işlemi 32 ilde saat 16.00'da sona ererken; saat 17.00'de ise tüm Türkiye'de tamamlanmış olacak.Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte İl il seçim sonuçları! Hangi ilde hangi aday önde? İlçe ilçe seçim sonuçları? Büyükşehirleri kazanan aday ve partiler kimler? sorularının yanıtları da gelmeye başlayacak. Başta en çok merak edilen İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Ordu, Eskişehir ve Manisa olmak üzere il il seçim sonuçları Mynet'te yer alacak.


Yerel Seçim 2024

Yerel seçim sonuçları için beklenen gün geldi, geri sayım başladı. Tüm Türkiye genelinde yaklaşık 61 milyon seçmen bugün sabah saatlerinden itibaren 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Bazı bölgelerde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 32 ilde saat 16.00'da sona ererken, 17.00'de de tüm Türkiye'de sona erecek. Sandıkların açılmasıyla ilk seçim sonuçları da gelmeye başlayacak. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte il il 2024 yerel seçim sonuçları ve hangi adayın önde olduğu netleşmeye başlayacak.

Türkiye'deki vatandaşlar bir yandan kendi yaşadığı il ve ilçelerdeki yerel seçim sonuçlarını takip ederken, diğer yandan da özellikle İstanbul ve Ankara'daki yerel seçim sonuçlarını yakından takip edecek. 16 milyonun yaşadığı İstanbul'da kıran kırana bir rekabetin yaşanacağı iddiaları seçim heycanını  daha da artırmıştı. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın ortak adayı AK Partili Murat Kurum arasında geçmesi beklenen İstanbul seçimlerinde ilk sonuçlar haberimizde yer alacak.

İSTANBUL'U EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU KAZANACAK? HANGİ ADAY ÖNDE?

İSTANBUL'U EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU KAZANACAK? HANGİ ADAY ÖNDE?

YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun mu yoksa Murat Kurum'un mu önde olduğu ortaya çıkacak. Son ana kadar büyük bir heyecana sahne olması beklenen İstanbul'da seçim sonuçları, anlık olarak takip edilecek.

İMAMOĞLU VE KURUM OYUNU KULLANDI

İMAMOĞLU VE KURUM OYUNU KULLANDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu'nda, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü’ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı.

ANKARA'DAKİ SEÇİMLERDE KİM ÖNDE?

ANKARA'DAKİ SEÇİMLERDE KİM ÖNDE?

Ankara seçim sonuçları da İstanbul'un ardından en çok merak edilen başlıkların arasında geliyor. Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen yarışta, son günlere adaylar arasındaki 'mal varlığı' polemiği damga vurmuştu. Seçim süreci boyunca vatandaşlardan oy isteyen adaylar projelerini sunarken, sandıktan çıkacak seçim sonuçlarına kilitlendi. Son yapılan anketlere iki aday arasındaki 'fark' iddiaları dikkat çekmişti.

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seçim sonuçları YSK Yerel seçim Ankara İstanbul İzmir son dakika Seçim 2024
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