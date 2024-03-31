CANLI SEÇİM SONUÇLARI | 2024 yerel seçim ilk sonuçlar için geri sayım! Türkiye sandık başında: Sandıklar açılacak 81 il ve 973 ilçede yeni belediye başkanları belli olacak... İl il, ilçe ilçe kim önde?

2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Türkiye, yeni belediye başkanları ile il ve ilçelerdeki meclis üyelerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 2024 yerel seçimleri için oyunu kullanırken; 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenecek. Türkiye genelinde 206 binden fazla sandığın kurulduğu yerel seçim sonuçları şimdiden merak edlimye başlandı. Oy verme işlemi 32 ilde saat 16.00'da sona ererken; saat 17.00'de ise tüm Türkiye'de tamamlanmış olacak.Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte İl il seçim sonuçları! Hangi ilde hangi aday önde? İlçe ilçe seçim sonuçları? Büyükşehirleri kazanan aday ve partiler kimler? sorularının yanıtları da gelmeye başlayacak. Başta en çok merak edilen İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Ordu, Eskişehir ve Manisa olmak üzere il il seçim sonuçları Mynet'te yer alacak.



