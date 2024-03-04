Canlı yayında anlattı: Oyu %46'dan %40'a düştü! Seçimlere 26 gün kala geriden gelerek öne geçti

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi kuşkusuz yerel seçimler! İstanbul ve Ankara'nın dışında birçok şehir el değiştirmeye aday. Kulislerde konuşulanlara göre Balıkesir ve Bursa, AK Parti'den CHP'ye geçebilir. Keza yönetimi CHP'de olan Hatay ve Antalya gibi iki büyükşehirde de anketlerde AK Parti önde çıkıyor.
Siyasal analist İbrahim Uslu, Ekrem İmamoğlu'nun oyunu yükselttiğini Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un ise ivmesinin düştüğünü ifade etti.
Uslu, sözlerine şu şekilde devam etti: El değiştirmeye en yakın şehirlerden biri Balıkesir!
İstanbul ve Ankara'ya çok odaklandık ama el değiştirmeye aday birçok şehir var.
'Kampanya başladığında İmamoğlu'nun cebinde %28'i vardı, bir önceki seçimde CHP'nin aldığı oy!
Murat Kurum'un cebinde %46'sı vardı.