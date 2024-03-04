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Canlı yayında anlattı: Oyu %46'dan %40'a düştü! Seçimlere 26 gün kala geriden gelerek öne geçti

04.03.2024 07:57
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Yerel seçimlerde Türkiye'nin gözü İstanbul ve Ankara'da olacak! Seçimlere 26 gün kala özellikle İstanbul'da yarış iyice kızıştı. Canlı yayında son anket rakamları karşılaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun kampanya süreci başladığında geride olduğu fakat son dönemde geriden gelerek öne geçtiği ifade edildi.

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi kuşkusuz yerel seçimler! İstanbul ve Ankara'nın dışında birçok şehir el değiştirmeye aday. Kulislerde konuşulanlara göre Balıkesir ve Bursa, AK Parti'den CHP'ye geçebilir. Keza yönetimi CHP'de olan Hatay ve Antalya gibi iki büyükşehirde de anketlerde AK Parti önde çıkıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

EL DEĞİŞTİRMEYE EN YAKIN ŞEHİR BALIKESİR!

EL DEĞİŞTİRMEYE EN YAKIN ŞEHİR BALIKESİR!

Siyasal analist İbrahim Uslu, Ekrem İmamoğlu'nun oyunu yükselttiğini Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un ise ivmesinin düştüğünü ifade etti.

Uslu, sözlerine şu şekilde devam etti: El değiştirmeye en yakın şehirlerden biri Balıkesir!

İstanbul ve Ankara'ya çok odaklandık ama el değiştirmeye aday birçok şehir var.

SON ANKETİ DUYURDU: %46'DAN %40'A DÜŞTÜ!

SON ANKETİ DUYURDU: %46'DAN %40'A DÜŞTÜ!

'Kampanya başladığında İmamoğlu'nun cebinde %28'i vardı, bir önceki seçimde CHP'nin aldığı oy!

Murat Kurum'un cebinde %46'sı vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum anket Seçim 2024
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