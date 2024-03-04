Canlı yayında anlattı: Oyu %46'dan %40'a düştü! Seçimlere 26 gün kala geriden gelerek öne geçti

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi kuşkusuz yerel seçimler! İstanbul ve Ankara'nın dışında birçok şehir el değiştirmeye aday. Kulislerde konuşulanlara göre Balıkesir ve Bursa, AK Parti'den CHP'ye geçebilir. Keza yönetimi CHP'de olan Hatay ve Antalya gibi iki büyükşehirde de anketlerde AK Parti önde çıkıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

