Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Asgari ücrette ara zam için son dakika iddiası... SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların temmuzda zam hesabı başlarken zam bekleyen bir başka kesim de asgari ücretliler. Çalışanlar ara zam beklentisindeyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hayalleri suya düşerecek bir açıklama yaptı. Işıkhan kapıları kapatsa da bugün asgari ücrete ara zamla ilgili iki iddia gündeme geldi. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, canlı yayında temmuzda asgari ücrete yüzde 15-20 civarında zam beklediğini belirtti. Barlas, ekonomist Şeref Oğuz'un asgari ücrete eylül ayında zam yapılacağı kulis beklentisini ise gerçekçi bulmadığını kaydetti.

