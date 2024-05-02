Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Asgari ücrette ara zam için son dakika iddiası... SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların temmuzda zam hesabı başlarken zam bekleyen bir başka kesim de asgari ücretliler. Çalışanlar ara zam beklentisindeyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hayalleri suya düşerecek bir açıklama yaptı. Işıkhan kapıları kapatsa da bugün asgari ücrete ara zamla ilgili iki iddia gündeme geldi. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, canlı yayında temmuzda asgari ücrete yüzde 15-20 civarında zam beklediğini belirtti. Barlas, ekonomist Şeref Oğuz'un asgari ücrete eylül ayında zam yapılacağı kulis beklentisini ise gerçekçi bulmadığını kaydetti.
TÜRK İş Başkanı Ergün Atalay'ın kıdem tazminatı ve asgari ücret açıklamalarına değinen Yavuz Barlas, "Türkiye'de sendikalaşma oranı o kadar düşük ki keşke bu kadar gücü olsa çalışanın." dedi.
Barlas, "Keşke dün 1 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıkıp 'Çalışma anayasasını ilan ediyoruz, partilerle görüşüyoruz' deseydi. Bu konuda eksiğimiz ve reforma ihtiyacımız var." dedi.
Barlas şu ifadeleri kullandı:
"Kıdem tazminatı çok önemli bir haktır. Bu hakkın da sonuna kadar savunulması gerek. Bu konunun tartışmaya bile açılmaması gerekiyor."
"Asgari ücrete yapılabilecek zamların enflasyonu artırdığına dönük teoriyi oturup masaya yatıralım. Ortadan kaldıralım."
"Asgari ücrete daha küçük oranda bir ayarlama bekliyorum. Belki kimseyi memnun etmeyecektir ama sembolik de olsa bir artış..."