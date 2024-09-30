Canlı yayında Emin Yılmaz tek tek hesapladı... Emekliler 0 zam ile karşı karşıya! Toplu sözleşme ile memur emeklileri o rakamın altına düşmüyor!

TOPLU SÖZLEŞME MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK

Memur ve memur emeklisi için de hesaplama yapan Yılmaz, toplu sözleşmeden de bahsetti. Yılmaz'ın hesaplamalarına göre ise çıkan maaş zammı şu şekilde:

"Memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı için ise tahmin edilen enflasyon verisinin ekstra olarak toplu sözleşme devreye girecek. 2024'ün ikinci dönemi: yüzde 10; 2025'in birinci dönemi: yüzde 6 olarak toplu sözleşme imzası atıldı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre ise memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı şu şekilde olacak:

