Canlı yayında Emin Yılmaz tek tek hesapladı... Emekliler 0 zam ile karşı karşıya! Toplu sözleşme ile memur emeklileri o rakamın altına düşmüyor!

Emekliler ocak ve temmuz olmak üzere 6 ayda 1 zam alıyor. Ocak-Temmuz arasında yüzde 24.73 oranında zam alan emekliler gözünü ocak ayına çevirdi. Temmuz ve ağustos ayının enflasyon oranının bilindiği bu dönemde son 4 ayın enflasyon oranına göre emeklilerin alacağı zam oranı belirlenmiş olacak.
SZC TV'de emekli, memur emeklisi ve asgari ücretlinin ne kadar zam alacağını hesaplayan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, OVP'yi de hatırlatarak şu şekilde ifadeler kullandı:
"Yıl sonu ile ilgili yasa koyucunun geçmiş dönemde toplamda iki ve dört dönem üzerinden ayrı ayrı hedef enflasyonlar üzerinden ve buradaki hedefleri tutturmayla ilgili OVP üzerinden açıklıyorlar. Yıl sonu enflasyonu 3 tane alternatif var.İlk 6 ayda emekliye yüzde 24.73 oranında zam verilmişti. son 6 ay için ise emeklinin alacağı zam enflasyon oranına göre şu şekilde tahmin edildi:
Yıllık enflasyon: yüzde 38 son 6 ay: yüzde 10.64
Yıllık enflasyon: yüzde 40 son 6 ay: yüzde 12.25
Yıllık enflasyon: yüzde 41.5 son 6 ay: yüzde 13.45"
Memur ve memur emeklisi için de hesaplama yapan Yılmaz, toplu sözleşmeden de bahsetti. Yılmaz'ın hesaplamalarına göre ise çıkan maaş zammı şu şekilde:
"Memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı için ise tahmin edilen enflasyon verisinin ekstra olarak toplu sözleşme devreye girecek. 2024'ün ikinci dönemi: yüzde 10; 2025'in birinci dönemi: yüzde 6 olarak toplu sözleşme imzası atıldı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre ise memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı şu şekilde olacak:
Yıllık enflasyon: yüzde 38 son 6 ay: yüzde 6.61
Yıllık enflasyon: yüzde 40 son 6 ay: yüzde 8.17
Yıllık enflasyon: yüzde 41.5 son 6 ay: yüzde 9.32"
Yılmaz, toplu sözleşme sayesinde yüzde 6'nın altına düşülmediğini ve toplu sözleşmenin bir koruma kalkanı olduğunu aktardı ve, "Dolayısıyla buradaki enflasyon rakamı oranı düşse bile onlar yüzde 6'nın altına düşmeyecek" dedi.
Yılmaz, emeklinin yüzde 0 zam ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve sebebini şu cümlelerle anlattı: