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  4. Canlı yayında Emin Yılmaz tek tek hesapladı... Emekliler 0 zam ile karşı karşıya! Toplu sözleşme ile memur emeklileri o rakamın altına düşmüyor!

Canlı yayında Emin Yılmaz tek tek hesapladı... Emekliler 0 zam ile karşı karşıya! Toplu sözleşme ile memur emeklileri o rakamın altına düşmüyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.09.2024 16:07
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Ocak ayına son 3 ay kala emekliler gözlerini 2025'in ilk ayına çevirdi. Rakamların konuşulduğu ve sürekli olarak hesaplamaların yapıldığı bugünlerde emekliler alacakları zam oranını merak ediyor. Yüzde 0 zam oranı ile karşı karşıya olan emekliler için SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre tek tek maaş zamlarını hespaladı.

Emekliler ocak ve temmuz olmak üzere 6 ayda 1 zam alıyor. Ocak-Temmuz arasında yüzde 24.73 oranında zam alan emekliler gözünü ocak ayına çevirdi. Temmuz ve ağustos ayının enflasyon oranının bilindiği bu dönemde son 4 ayın enflasyon oranına göre emeklilerin alacağı zam oranı belirlenmiş olacak.

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CANLI YAYINDA TEK TEK HESAPLADI! EMEKLİLER 0 ZAM İLE KARŞI KARŞIYA

SZC TV'de emekli, memur emeklisi ve asgari ücretlinin ne kadar zam alacağını hesaplayan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, OVP'yi de hatırlatarak şu şekilde ifadeler kullandı:

"Yıl sonu ile ilgili yasa koyucunun geçmiş dönemde toplamda iki ve dört dönem üzerinden ayrı ayrı hedef enflasyonlar üzerinden ve buradaki hedefleri tutturmayla ilgili OVP üzerinden açıklıyorlar. Yıl sonu enflasyonu 3 tane alternatif var.İlk 6 ayda emekliye yüzde 24.73 oranında zam verilmişti. son 6 ay için ise emeklinin alacağı zam enflasyon oranına göre şu şekilde tahmin edildi:

Yıllık enflasyon: yüzde 38    son 6 ay: yüzde 10.64

Yıllık enflasyon: yüzde 40    son 6 ay: yüzde 12.25

Yıllık enflasyon: yüzde 41.5 son 6 ay: yüzde 13.45"

TOPLU SÖZLEŞME MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK

TOPLU SÖZLEŞME MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK

Memur ve memur emeklisi için de hesaplama yapan Yılmaz, toplu sözleşmeden de bahsetti. Yılmaz'ın hesaplamalarına göre ise çıkan maaş zammı şu şekilde:

"Memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı için ise tahmin edilen enflasyon verisinin ekstra olarak toplu sözleşme devreye girecek. 2024'ün ikinci dönemi: yüzde 10; 2025'in birinci dönemi: yüzde 6 olarak toplu sözleşme imzası atıldı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre ise memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı şu şekilde olacak:

Yıllık enflasyon: yüzde 38 son 6 ay: yüzde 6.61

Yıllık enflasyon: yüzde 40 son 6 ay: yüzde 8.17

Yıllık enflasyon: yüzde 41.5 son 6 ay: yüzde 9.32"

Yılmaz, toplu sözleşme sayesinde yüzde 6'nın altına düşülmediğini ve toplu sözleşmenin bir koruma kalkanı olduğunu aktardı ve, "Dolayısıyla buradaki enflasyon rakamı oranı düşse bile onlar yüzde 6'nın altına düşmeyecek" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Yılmaz, emeklinin yüzde 0 zam ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve sebebini şu cümlelerle anlattı:

Anahtar Kelimeler:
Zam emekli
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