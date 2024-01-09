Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 7500 lira olan maaşlara ne kadar zam gelecek? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtı arıyor. 3 Ocak ile beraber bütün zamlar netleşti. TÜİK verilerinin 6 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25 zam alacağı kesinleşti. Ancak aynı oran SGK ve Bağkur emeklileri için yüzde 37,55 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı içinse henüz bir açıklama geldi.
Emekliler bu gelişmeleri değerlendirirken Gazeteci Cem Küçük TGRT'de emekli maaşlarıya ilgili son bilgilerini paylaştı. En düşük emekli maaşındaki adaletsizliğe dikkat çeken Küçük zam oranlarını paylaşırken programdaki partneri gazeteci Murat İde'den de dikkat çeken bir tepki geldi. İde de mağdur olduğunu belirterek zamlar için, "İş mi bu?" dedi.
İşte Cem Küçük'ün emekli aylıklarıyla ilgili açıklamaları;
Bir notumu aktarayım. EYT'den 2023 yılında 2 milyon kişi emekli oldu. 2024 yılında 300 bin kişinin emekli olması bekleniyor. 2023 emekli maliyeti 213 milyar, prim dahil toplam maliyet 250 milyar TL. 2024 yılında sadece emekli aylık ve ikramiye maliyeti 360 milyar, primle birlikte maliyeti yaklaşık 500 milyar TL.
2024 yılında emekli aylık ve ikramiyeleri bütçenin yüzde 45'i bu sene emekli çalışan ve SGK'ya gidiyor. Yatırımlara az kalıyor.
Ekonomi yönetiminin zamlar konusunda tereddütlü olduğunu söyleyim. Ama en düşük maaş alanlarla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor, kök maaş alanlar için. 7 bin 500 lirada bırakılmayacak. Orada bir düzenleme geliyor. Erdoğan, Cevdet Yılmaz ve Şimşek'ten bilgi alacak. Kabine vardı iptal oldu. Neden iptal oldu bilmiyorum.