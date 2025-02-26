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  4. Cem Uzan'ın lüks oteli şimdi virane! El konulup satılmıştı ancak yeni sahibine de yaramadı... Tekrardan satışta

Cem Uzan'ın lüks oteli şimdi virane! El konulup satılmıştı ancak yeni sahibine de yaramadı... Tekrardan satışta

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.02.2025 11:58
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Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu, 2019'da ise Milli Emlak tarafından bir firmaya satılan otel, satılığa çıkartıldı.

Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Uzan Grubu'nun 2000'li yılların başında yaptırdığı lüks otel, o dönem açılamadan satışa çıkarıldı. Otel, yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete alınamadı.

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Grubun mal varlığına el konulması sonrasında otel TMSF'ye geçti. TMSF'den TEDAŞ'a, ardından mahkeme kararıyla Hazine adına tescili yapılan otel, Milli Emlak tarafından 2019 yılında özel şirkete satıldı.

VALİ GİTTİ, OTEL UNUTULDU

VALİ GİTTİ, OTEL UNUTULDU

Aradan geçen yıllarda hizmete alınamayan ve atıl kalan otelin dış yüzeyi, hava şartları nedeniyle tahrip oldu. Korumasız otelin camları kırılıp, içindeki yatak, masa, sandalye gibi çeşitli eşyalar ise yağmalandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun Antalya Valisi olduğu dönemde atıl durumdan kurtarılması için birçok girişimde bulunduğu otel, Karaloğlu'nun Diyarbakır'a atanması sonrasında yeniden unutuldu.

PANDEMİ SONRASI SESSİZLİK

PANDEMİ SONRASI SESSİZLİK

2019 yılında Milli Emlak'tan oteli satın alan firma yetkilileri o dönem DHA'ya yaptıkları açıklamada, küçük tesis alarak bölgeye yatırım yapma fırsatı bulduklarını belirtti. Kooperatif yönetimiyle de yakın ilişki içinde olduklarını ve bölgede daha büyük yatırım planladıklarını anlatan firma yetkilileri, 2020 yılında otelin yenilenip, hizmete açılacağı yönünde söz vermişti.

2020 yılına açılış yapılamadı, sonrasında da tüm dünyada etkili olan pandemiyle atıl durumdaki otele ilişkin çalışma gerçekleştirilemedi.

Anahtar Kelimeler:
antalya cem uzan otel kayak merkezi lüks
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