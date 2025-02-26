Cem Uzan'ın lüks oteli şimdi virane! El konulup satılmıştı ancak yeni sahibine de yaramadı... Tekrardan satışta

PANDEMİ SONRASI SESSİZLİK

2019 yılında Milli Emlak'tan oteli satın alan firma yetkilileri o dönem DHA'ya yaptıkları açıklamada, küçük tesis alarak bölgeye yatırım yapma fırsatı bulduklarını belirtti. Kooperatif yönetimiyle de yakın ilişki içinde olduklarını ve bölgede daha büyük yatırım planladıklarını anlatan firma yetkilileri, 2020 yılında otelin yenilenip, hizmete açılacağı yönünde söz vermişti.