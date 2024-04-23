Cevdet Yılmaz 'hazırlıklar var' diyerek sinyali verdi! Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Kök maaş ve en düşük emekli aylığı detayı!

Yüksek enflasyonla birlikte alım gücünde düşüşler sürerken SSK, Bağkur emeklilerinin gözü de seyyanen zam haberlerindeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz öncesi zamma kapıları kapatırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ise emekliler için yeni çalışma açıklaması geldi. Emeklilere destekler hangi alanlarda olacak, kök maaş çıkmazı çözülecek mi, temmuzda zam oranı ne olur, en düşük emekli maaşında düzenleme olur mu? SGK Uzmanı değerlendirdi.
Emekliye seyyanen zam beklenirken dün akşam katıldığı bir televizyon programında atılacak yeni adımları anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna yanıt verdi.
Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır.” dedi.
Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Emeklilerle ilgili ise, bölgelere göre değişmekle birlikte büyükşehirlerde kira desteği, doğal gaz, elektrik su ve gıda yardımları yapılması beklenmekte." dedi.
Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşlarına zam yasalarımız gereğince Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında yapılmaktadır. Sosyal güvenlik hukukuna göre emekli maaşınız en düşük maaş rakamının altında kalırsa Hazine bunu en düşük maaşa tamamlamaktadır."
"Muhtemelen burada açıklanacak olan TÜFE oranı kök aylıklara eklenecektir. Fakat belli bir emekli kesimi maaşlarına bir etki yaratamayacağından ötürü burada bulunan 10 bin TL olan taban aylıklara da müdahale yapılacağını düşünmekteyim."