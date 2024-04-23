FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cevdet Yılmaz 'hazırlıklar var' diyerek sinyali verdi! Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Kök maaş ve en düşük emekli aylığı detayı!

Cevdet Yılmaz 'hazırlıklar var' diyerek sinyali verdi! Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Kök maaş ve en düşük emekli aylığı detayı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından temmuz öncesi seyyanen zam hayalleri suya düşerken hükümet kanadından emekliler için yeni çalışma sinyali ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Hazırlıklarımız var" dediği yeni çalışmada emeklileri neler bekliyor?

Yüksek enflasyonla birlikte alım gücünde düşüşler sürerken SSK, Bağkur emeklilerinin gözü de seyyanen zam haberlerindeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz öncesi zamma kapıları kapatırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ise emekliler için yeni çalışma açıklaması geldi. Emeklilere destekler hangi alanlarda olacak, kök maaş çıkmazı çözülecek mi, temmuzda zam oranı ne olur, en düşük emekli maaşında düzenleme olur mu? SGK Uzmanı değerlendirdi.

Canlı Borsa

CEVDET YILMAZ'DAN DÜZENLEME AÇIKLAMASI

CEVDET YILMAZ'DAN DÜZENLEME AÇIKLAMASI

Emekliye seyyanen zam beklenirken dün akşam katıldığı bir televizyon programında atılacak yeni adımları anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır.” dedi.

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Emeklilerle ilgili ise, bölgelere göre değişmekle birlikte büyükşehirlerde kira desteği, doğal gaz, elektrik su ve gıda yardımları yapılması beklenmekte." dedi.

KÖK AYLIK VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DETAYI

KÖK AYLIK VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DETAYI

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarına zam yasalarımız gereğince Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında yapılmaktadır. Sosyal güvenlik hukukuna göre emekli maaşınız en düşük maaş rakamının altında kalırsa Hazine bunu en düşük maaşa tamamlamaktadır."

"Muhtemelen burada açıklanacak olan TÜFE oranı kök aylıklara eklenecektir. Fakat belli bir emekli kesimi maaşlarına bir etki yaratamayacağından ötürü burada bulunan 10 bin TL olan taban aylıklara da müdahale yapılacağını düşünmekteyim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz destek düzenleme emekli en düşük emekli maaşı Kök Maaş 2023
En Çok Okunan Haberler
''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Trafik sigortasında yeni dönem! Zam hesabı sil baştan! Üst sınır artık...

Trafik sigortasında yeni dönem! Zam hesabı sil baştan! Üst sınır artık...

Altın fiyatları ters köşe! Uzman isim hafta sonuna işaret etti: Yeniden o rakama fırlayabilir

Altın fiyatları ters köşe! Uzman isim hafta sonuna işaret etti: Yeniden o rakama fırlayabilir

IBAN'a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

IBAN'a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.