Çikolata sevenleri üzecek haber: Zam yağacak!

Reuters’in dokuz tüccar ve yatırımcı ile yaptığı ankete göre ise fiyatlar 2024 yılını mevcut seviyelerin altında kapatacak. Katılımcılar, fiyatların rekor seviyelerinden geri dönmesini bekliyor ancak yine de küresel pazarın arz açığı devam ettiği için 2024’ün 2023’e göre yaklaşık yüzde 10’luk bir yıllık kazançla kapanacağı tahmin ediliyor. Anketin medyan tahminine göre, şu an Londra’da 4.800 sterlin düzeyinde olan fiyatlar 2024’ün sonunda metrik ton başına 3.700 sterline gerileyecek. Ancak 2023 sonunda görülen seviyelerden yüzde 9,5 daha yüksek yılı bitirecek.





Mevcut 2023/24 sezonunda 375 bin tonluk küresel açık olacağı öngörülüyor. Fildişi Sahili’ndeki bu sezona ilişkin üretim beklentisi, daha önceki 2.18 milyon tonun altında 1,80 milyon ton civarına geriledi. Gana’nın 2023/24 mahsulü ortalama tahmini de 620 bin ton dolayında.

