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Çikolata sevenleri üzecek haber: Zam yağacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.02.2024 15:43 | Son Güncelleme:
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Çikolata sevenleri üzecek haber geldi. Dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticilerinde yaşanan kuraklık nedeniyle rekor zam bekleniyor.

En büyük kakao çekirdeği üreticileri Gana ve Fildişi Sahilleri’nde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında rekor getirdi. Dünyanın önde gelen çikolata üreticileri ürünlerinde fiyat artışı uyarısı yaptı.

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Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre, New York Emtia Borsası’nda kakao fiyatları ton başında 6.000 dolara dayanıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı analistler, fiyatların yıl mevcut seviyelerden gerilerek bitireceği tahmininde bulunuyor. Bazıları ise fiyatların sert şekilde yükselmeye devam edeceği uyarısı yapıyor.

Özellikle güney yarımkürede havanın daha sıcak ve kuru hale gelmesine yol açan El Niro’nun Batı Afrika’daki olumsuz etkisiyle, çikolatanın ham maddesi olan kakaonun fiyatı son 1 yılda iki katından fazla artış gösterdi. Kakao fiyatları, sınırlı arza ilişkin devam eden endişelerle ICE’de 5.970 doları test edip, sonrasında 5.890 dolara indi. Londra’da da fiyatlar 4.800 sterlin seviyelerine geldi.

FİYATLARDA İKİ FARKLI SENARYO

FİYATLARDA İKİ FARKLI SENARYO

2023 yılında en çok prim yapan ürünlerden kakaonun fiyatı yılbaşından bu yana 1.690 dolar civarında artış gösterdikten sonra biraz gevşedi. Bazı analistler ve algoritmik hesaplama modellerine göre fiyatlar bu çeyreğin sonunda 5.980 dolar/ton ve 12 ay sonrasında 6.346 dolara çıkacak.

Reuters’in dokuz tüccar ve yatırımcı ile yaptığı ankete göre ise fiyatlar 2024 yılını mevcut seviyelerin altında kapatacak. Katılımcılar, fiyatların rekor seviyelerinden geri dönmesini bekliyor ancak yine de küresel pazarın arz açığı devam ettiği için 2024’ün 2023’e göre yaklaşık yüzde 10’luk bir yıllık kazançla kapanacağı tahmin ediliyor. Anketin medyan tahminine göre, şu an Londra’da 4.800 sterlin düzeyinde olan fiyatlar 2024’ün sonunda metrik ton başına 3.700 sterline gerileyecek. Ancak 2023 sonunda görülen seviyelerden yüzde 9,5 daha yüksek yılı bitirecek. 


Mevcut 2023/24 sezonunda 375 bin tonluk küresel açık olacağı öngörülüyor. Fildişi Sahili’ndeki bu sezona ilişkin üretim beklentisi, daha önceki 2.18 milyon tonun altında 1,80 milyon ton civarına geriledi. Gana’nın 2023/24 mahsulü ortalama tahmini de 620 bin ton dolayında.

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Anahtar Kelimeler:
kakao çikolata Zam
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