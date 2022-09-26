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Çocuğu olanlara nakit yardımı! Doğal gaz ve elektrik faturası desteği... 25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

26.09.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracıları, ev sahiplerini, borcu olanları, sözleşmeliler... Herkesi yakından ilgilendiren yeni 25 milyarlık desteğin tüm detayları belli oluyor! Sosyal yardım paketinde neler olacak? Yaklaşık 5.5 milyon vatandaşın 30 milyar lira düzeyindeki icra borçları tek tek silinecek. Ayrıca elektrik, su, doğal gaz, telefon abonelikleri için de kollar sıvandı! İşte herkesi ilgilendiren destek paketinin ayrıntıları...

3 milyonu aşkın üniversite mezununu sıkıntıya sokan KYK borçlarında da faizler silinecek. Vatandaşlar sadece ana parayı ödeyecek. Artan kira fiyatlarından sonra en çok sıkıntı çekilen alanlardan biri de ev fiyatları... Arabuluculuk sistemiyle ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması planlanıyor.

SON DAKİKA: ÇOCUĞU OLAN HANELERE NAKİT YARDIMI GELİYOR!

Aile Destek Programı konusunda da yeni gelişmeler var. Ailelere 450 - 600 lira arasında verilen paketin kaleminin yükseltilmesi bekleniyor. Çocuklara yönelik eğitim yardımı, çocuğu olan hanelere nakit yardımı gibi eklemeler de olacak.
Çalışmaları iki ayrı bakanlık sürdürüyor. Ekim'de Meclis'e gelecek düzenlemeler öncesinde detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

SÖZLEŞMELİLERE VE İŞÇİLERE KADRO MÜJESİ! YOLDA...

SÖZLEŞMELİLERE VE İŞÇİLERE KADRO MÜJESİ! YOLDA...
Kamu görevi yapan 565 bin sözleşmelinin beklediği kadro çalışması da Ekim'de Meclis gündemine gelecek. Sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.

90 BİN VATANDAŞ BEKLİYOR, KADRO...

90 BİN VATANDAŞ BEKLİYOR, KADRO...
Kadroya geçişlerde kararname dışında kalan 90 bin işçi için çalışma tamamlandı. Bu kişilerin kadroya geçişleriyle ilgili de yeni düzenleme bekleniyor.

DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ YARDIMI

DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ YARDIMI
Yasal düzenlemenin Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor. 25 milyar TL'lik sosyal destek paketinde doğal gaz ve elektrik alanlarındaki desteklerin kapsamının çoğaltılması düşünülüyor.
Yardım miktarları da kalem kalem artacak.
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Kiracı borç elektrik
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