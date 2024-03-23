Cumhur İttifakı'nın Muğla adayı Aydın Ayaydın: 'Emekli maaşları 15 bin TL'ye tamamlanacak'

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI! 15 BİN TL'YE TAMAMLANACAK

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın da 31 Mart'taki seçimde vatandaşların 10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve hiçbir hizmet getirmeyenleri göndereceklerini söyledi. Kendisi ile Muhammet Kökten'in, Fethiye'yi gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını dile getiren Ayaydın, "Bugüne kadar size Büyükşehirden gelmeyen hizmetler, altyapı kanalizasyon, temizlik, deniz kirliliğinin giderilmesi ve buna benzer belediye hizmetleriyle ilgili 10 yılda yapılmayanları Muhammet Kökten kardeşimle el ele vereceğiz ve görev süremiz içerisinde süratle hizmetleri sizlerin ayağına getireceğiz. Muğla ve ilçelerinde yerleşik emekli vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım fonundan 5 bin lira ek maaş ödemesi yapılacak. 10 bin lira emekli maaşı alan emeklilerin maaşları 15 bin liraya tamamlanacak. Hiçbir eve 15 bin liradan aşağı emekli maaşı girmeyecek. Gönül rahatlığıyla bu farkı ödeyeceğiz." dedi.