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'Cumhurbaşkanı dahil olursa...' diyerek açıkladı! Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak asgari ücret tahmini!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 13:27
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Son Dakika Haberleri... 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayına artık sayılı gün kala asgari ücret için de vakit daralmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminin yükseltilmesi ile maaş tahminleri sıfırdan yapılmaya başlandı. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hangi rakamlar masaya gelecek? İşçi ve işveren belirlenen rakamdan memnun olacak mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammı için konuştu.

Son Dakika haberi... 2025 yılına artık 1 buçuk ay kaldı. İki hafta sonra ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Asgari ücretli ve milyonlarca çalışanı etkileyecek olan bu zam oranı öncesi Merkez Bankası yılın son enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükselttiklerini duyurdu.

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Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında ise TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırları verisi, enflasyon tahminleri ve geçekleşen enflasyon oranları olacak. 15 kişilik kurulda; 5 kişi hükümetten, 5 kişi işverenden, 5 kişi de işçi tarafından olacak. Son kararın ne olacağı ise milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmeye devam ediliyor.

Bu kritik açıklama sonrası ise bütün maaş tabloları sıfırdan yapılmaya başlandı. Asgari ücretli ise yüzde 25 ile yüzde 35 bandında konuşulan maaş zammında bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM TABLOSU

ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM TABLOSU

Yüzde 25 zam gelirse asgari ücret 21 bin 252 TL

Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret 22 bin 102 TL

Yüzde 35 zam gelirse asgari ücret 22 bin 952 TL

Yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 23 bin 802 TL

Yüzde 45 zam gelirse asgari ücret 24 bin 652 TL

Yüzde 50 zam gelirse asgari ücret 25 bin 503 TL

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun, asgari ücretin daha yüksek rakamlara çıkartılabileceğini ama kimsenin bunu konuşmadığını belirterek, "Sadece rakamlar üzerinden konuşuluyor. Bu da çok gerçekçi değil zaten o rakamlar 30 bin lira ile 35 bin lira arasında, bu rakamların olması mümkün değil. Asgari ücretin olacağı rakam 22 bin lira civarında olacaktır" şeklinde konuştu.

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Özgür Erdursun asgari ücret 2025
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