'Cumhurbaşkanı dahil olursa...' diyerek açıkladı! Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak asgari ücret tahmini!

Son Dakika haberi... 2025 yılına artık 1 buçuk ay kaldı. İki hafta sonra ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Asgari ücretli ve milyonlarca çalışanı etkileyecek olan bu zam oranı öncesi Merkez Bankası yılın son enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükselttiklerini duyurdu.
Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında ise TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırları verisi, enflasyon tahminleri ve geçekleşen enflasyon oranları olacak. 15 kişilik kurulda; 5 kişi hükümetten, 5 kişi işverenden, 5 kişi de işçi tarafından olacak. Son kararın ne olacağı ise milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmeye devam ediliyor.
Bu kritik açıklama sonrası ise bütün maaş tabloları sıfırdan yapılmaya başlandı. Asgari ücretli ise yüzde 25 ile yüzde 35 bandında konuşulan maaş zammında bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor.
Yüzde 25 zam gelirse asgari ücret 21 bin 252 TL
Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret 22 bin 102 TL
Yüzde 35 zam gelirse asgari ücret 22 bin 952 TL
Yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 23 bin 802 TL
Yüzde 45 zam gelirse asgari ücret 24 bin 652 TL
Yüzde 50 zam gelirse asgari ücret 25 bin 503 TL
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun, asgari ücretin daha yüksek rakamlara çıkartılabileceğini ama kimsenin bunu konuşmadığını belirterek, "Sadece rakamlar üzerinden konuşuluyor. Bu da çok gerçekçi değil zaten o rakamlar 30 bin lira ile 35 bin lira arasında, bu rakamların olması mümkün değil. Asgari ücretin olacağı rakam 22 bin lira civarında olacaktır" şeklinde konuştu.