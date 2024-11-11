'Cumhurbaşkanı dahil olursa...' diyerek açıkladı! Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak asgari ücret tahmini!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun, asgari ücretin daha yüksek rakamlara çıkartılabileceğini ama kimsenin bunu konuşmadığını belirterek, "Sadece rakamlar üzerinden konuşuluyor. Bu da çok gerçekçi değil zaten o rakamlar 30 bin lira ile 35 bin lira arasında, bu rakamların olması mümkün değil. Asgari ücretin olacağı rakam 22 bin lira civarında olacaktır" şeklinde konuştu.