FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cüneyt Özdemir'den ses getiren emekli maaşı çıkışı: 'Bu dediğimi unutmayın' dedi rakam vererek tepki gösterdi: Atıyor, sallıyor

Cüneyt Özdemir'den ses getiren emekli maaşı çıkışı: 'Bu dediğimi unutmayın' dedi rakam vererek tepki gösterdi: Atıyor, sallıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.03.2024 10:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşları gündem olmaya devam ediyor. 2024 yılının emekli maaşlarının belli olmasından bu yana kimi emekliler ek zam istiyor kimi seyyanen zam istiyor. Konu geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Sadece hükümet değil yerel seçim vaatleri arasında da emekli vaatleri dikkat çekiyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir'de emekli maaşlarına değinerek, "Kim çıkıp ona 10.000 lira vereceğim buna 5.000 lira vereceğim derse gerçekçi değil, atıyor" dedi.

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması bazı ekonomik dengeleri değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna değinerek geçen hafta yaptığı konuşmada emeklilerden biraz zaman istedi. Cumhur İttifakı üyesi MHP lideri Bahçeli emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkat çekmişti. Son olarak yılda iki kere verilen emekliye bayram ikramiyesi de 2 bin liradan 3 bin liraya çıkmıştı. Ancak bu artış emeklilerin beklentilerini karşılamamıştı.

Anlık Borsa

Youtube'dan yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'de emekli maaşları konusuna değindi. Bazı vaatlere tepki gösteren Özdemir, "Bunu kim diyorsa atıyor, sallıyor" dedi.


Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Emekliler AK Parti motorunun en önemli işlevini görüyorlardı bir anlamda, benzini gibiydiler. Ama şu anda emekliler yokluğa, hiçliğe terk edilmiş durumdalar ve de Erdoğan haklı. Şu andaki bütçeyi ne yaparsanız yapın emeklilere verseniz, Türkiye'yi durdursan emekliye verseniz yine yetmiyor.

"BİLİN Kİ SALLIYOR"

"BİLİN Kİ SALLIYOR"

Şu anda popülist bir politikayla birisi çıkıp ben işte ona 10.000 lira vereceğim buna 5.000 lira vereceğim derse gerçekçi değil, atıyor. Eğer bir tane siyasetçiyi duyarsanız ki 'ben gideceğim emeklilere işte 10'ar bin lira vereceğim 20 bin lira vereceğim' derse bilin ki sallıyor.

"BU DEDİĞİMİ UNUTMAYIN"

"BU DEDİĞİMİ UNUTMAYIN"

Kendi cebinden sallamıyor. Tamamen ortaya karışık sallıyor. Bu dediğimi unutmayın. Bugüne kadar gelinen noktada emekliler hep böyle 'biraz para verelim susturalım oyunu alalım'dı. 'Emekliye müjde' diye bu hükümeti destekleyen gazetelerde bir dönem adını vermeyeyim, bir gazete her gün manşetin üzerinde emekliye müjde haberi verdi. Her gün her gün emekliye müjde... Açıyorsun haberini saçma sapan bir şey bir şey de yok yani haberde. Her gün emekliye ne müjde verebilirsin. Ama o haber yıllarca her gün vardı. Hala var mıdır bilmiyorum? Gazete var mı ondan da haberdar değilim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Cüneyt Özdemir
En Çok Okunan Haberler
Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Akaryakıta sessiz sedasız zam

Akaryakıta sessiz sedasız zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

EFT oyununa Maliye'den inceleme

EFT oyununa Maliye'den inceleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.