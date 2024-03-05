Cüneyt Özdemir'den ses getiren emekli maaşı çıkışı: 'Bu dediğimi unutmayın' dedi rakam vererek tepki gösterdi: Atıyor, sallıyor

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması bazı ekonomik dengeleri değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna değinerek geçen hafta yaptığı konuşmada emeklilerden biraz zaman istedi. Cumhur İttifakı üyesi MHP lideri Bahçeli emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkat çekmişti. Son olarak yılda iki kere verilen emekliye bayram ikramiyesi de 2 bin liradan 3 bin liraya çıkmıştı. Ancak bu artış emeklilerin beklentilerini karşılamamıştı.
Youtube'dan yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'de emekli maaşları konusuna değindi. Bazı vaatlere tepki gösteren Özdemir, "Bunu kim diyorsa atıyor, sallıyor" dedi.
Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;
Emekliler AK Parti motorunun en önemli işlevini görüyorlardı bir anlamda, benzini gibiydiler. Ama şu anda emekliler yokluğa, hiçliğe terk edilmiş durumdalar ve de Erdoğan haklı. Şu andaki bütçeyi ne yaparsanız yapın emeklilere verseniz, Türkiye'yi durdursan emekliye verseniz yine yetmiyor.
Şu anda popülist bir politikayla birisi çıkıp ben işte ona 10.000 lira vereceğim buna 5.000 lira vereceğim derse gerçekçi değil, atıyor. Eğer bir tane siyasetçiyi duyarsanız ki 'ben gideceğim emeklilere işte 10'ar bin lira vereceğim 20 bin lira vereceğim' derse bilin ki sallıyor.
Kendi cebinden sallamıyor. Tamamen ortaya karışık sallıyor. Bu dediğimi unutmayın. Bugüne kadar gelinen noktada emekliler hep böyle 'biraz para verelim susturalım oyunu alalım'dı. 'Emekliye müjde' diye bu hükümeti destekleyen gazetelerde bir dönem adını vermeyeyim, bir gazete her gün manşetin üzerinde emekliye müjde haberi verdi. Her gün her gün emekliye müjde... Açıyorsun haberini saçma sapan bir şey bir şey de yok yani haberde. Her gün emekliye ne müjde verebilirsin. Ama o haber yıllarca her gün vardı. Hala var mıdır bilmiyorum? Gazete var mı ondan da haberdar değilim.