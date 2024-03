Cüneyt Özdemir'den ses getiren emekli maaşı çıkışı: 'Bu dediğimi unutmayın' dedi rakam vererek tepki gösterdi: Atıyor, sallıyor

"BU DEDİĞİMİ UNUTMAYIN"

Kendi cebinden sallamıyor. Tamamen ortaya karışık sallıyor. Bu dediğimi unutmayın. Bugüne kadar gelinen noktada emekliler hep böyle 'biraz para verelim susturalım oyunu alalım'dı. 'Emekliye müjde' diye bu hükümeti destekleyen gazetelerde bir dönem adını vermeyeyim, bir gazete her gün manşetin üzerinde emekliye müjde haberi verdi. Her gün her gün emekliye müjde... Açıyorsun haberini saçma sapan bir şey bir şey de yok yani haberde. Her gün emekliye ne müjde verebilirsin. Ama o haber yıllarca her gün vardı. Hala var mıdır bilmiyorum? Gazete var mı ondan da haberdar değilim.