Daha önce 'müjde' verilmişti! Depremzedeler hayal kırıklığına uğradı: Hukuk devletine yakışmıyor

Ancak DASK’ın bir devlet kurumu olması sebebiyle ödeme yapmadığı takdirde mallarına, hak ve alacaklarına kanunen haciz konulamaması, bu süreci baltalayan en önemli etkenlerden birisidir. Devlet kurumlarının mallarının haczedilemez olmasının sebebi devletin zaten borcunu ödeyeceğine olan güvendir. Şimdiye kadar hiçbir kurum böyle bir uygulamaya gitmedi. Deprem sebebiyle mağdur olan vatandaşların birçoğunun en önemli temel hak ve hürriyetlerden olan hak arama özgürlüğünün hiçe sayıldı.