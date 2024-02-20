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  4. Daha önce 'müjde' verilmişti! Depremzedeler hayal kırıklığına uğradı: Hukuk devletine yakışmıyor

Daha önce 'müjde' verilmişti! Depremzedeler hayal kırıklığına uğradı: Hukuk devletine yakışmıyor

20.02.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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Malatya Barosu üyesi Avukat Çağdaş Karaoğlan, DASK tarafından, arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar gereğince gereken ödemelerin yapılmayarak depremzedelerin dava açma hakları ellerinden alındığını söyledi. Karaoğlan, ek tazminat hakkı DASK tarafından kabul edilen vatandaşın, günü gelen ödemelerinin yapılmamasının hukuk devletine yakışmadığını belirtti.

6 Şubat depreminde binlerce insan evinden oldu, yüzbinlerce ev de zarar gördü. DASK'ı olan vatandaşlar olmayanlara nazaran daha şanslıydı ancak DASK'tan beklenen bazı ödemeler zamanında yatmadı. Arabulucukla anlaşma yapan depremzedeler zamanında ödeme alamadıkları gibi bir de dava açma hakları ellerinden alındı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

DAHA ÖNCE MÜJDE VERİLMİŞTİ

Avukat Çağdaş Karaoğlan, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem sonucu az ve orta hasarlı konutlar için DASK tarafından daha evvel müjde verilmiş ve depremzedelerin Arabuluculuğa başvurması halinde yapılacak değerlendirme sonucunda ek ödeme yapılabileceği duyurulmuştu. Bunun üzerine Dask’ın yönlendirdiği Arabuluculuk merkezine yapılan pek çok başvuruda anlaşma sağlanarak Arabuluculuk tutanakları imzalandı. Ancak gelinen aşamada Arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar gereğince gereken ödemeler yapılmayarak depremzedelerin dava açma hakları ellerinden alınmış oldu” dedi.

Avukat Çağdaş Karaoğlan, Türkiye’de daha evvel hiç karşılaşılmayan uygulamalar sonucu depremzedelerin mağduriyetlerine her geçen gün bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

"TUTANAKLAR MAHKEME KARARI HÜKMÜNDEDİR"

"TUTANAKLAR MAHKEME KARARI HÜKMÜNDEDİR"

Türkiye’de ilk defa bir devlet kurumu tarafından mahkeme ilamı niteliğindeki Arabuluculuk anlaşma tutanağının dikkate alınmadığını belirten Karaoğlan, DASK’ın deprem mağduru vatandaşları Arabuluculuğa kendisinin teşvik ettiğini ve uyuşmazlıkların bu şekilde barışçıl yolla çözüleceğinin müjdesinin verilmesine rağmen, bu yola başvurarak karşılıklı mutabakat ile ek tazminat hakkı DASK tarafından kabul edilen vatandaşın, günü gelen ödemelerinin yapılmamasının hukuk devletine yakışmadığını belirtti.

"HİÇBİR KURUM BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİTMEDİ"

"HİÇBİR KURUM BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİTMEDİ"

Avukat Karaoğlan, “Bilindiği üzere hukuk sistemimizde son dönemlerde giderek yaygınlaşan Arabuluculuk usulünde, anlaşma tutanağının düzenlenmesi halinde aynı uyuşmazlığa ilişkin dava açılamamaktadır. Çünkü hem Arabuluculuk tutanağının mahkeme ilanı gibi icra edilebilir nitelikte olması, hem de Arabuluculuk kanununda bu hususta düzenleme bulunması sebebiyle dava yolu kapanmış olmaktadır.

Ancak DASK’ın bir devlet kurumu olması sebebiyle ödeme yapmadığı takdirde mallarına, hak ve alacaklarına kanunen haciz konulamaması, bu süreci baltalayan en önemli etkenlerden birisidir. Devlet kurumlarının mallarının haczedilemez olmasının sebebi devletin zaten borcunu ödeyeceğine olan güvendir. Şimdiye kadar hiçbir kurum böyle bir uygulamaya gitmedi. Deprem sebebiyle mağdur olan vatandaşların birçoğunun en önemli temel hak ve hürriyetlerden olan hak arama özgürlüğünün hiçe sayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Avukat dask
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