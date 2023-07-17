Daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz! SSK ve Bağ-Kur’lu tüm çalışanları ilgilendiriyor: Altın değerinde 8 madde tek tek sıralandı…

Son dönemde özellikle EYT yasasının çıkmasının ardından çok sayıda sigortalı emeklilik hakkına kavuştu ve ilk maaşlarını aldı. Yine milyonlarca çalışan da emeklilik için gün sayıyor. Bunların içinde EYT kapsamında olanlar da var, olmayanlar da. EYT kapsamındakiler günlerini ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşa bakılmadan emekli olacaklar. Emeklilerin aylıklarının zam aldığı şu günlerde herkesin konuştuğu konuların başında maaşların miktarı geliyor. Emekli olunca yüksek maaş almak mümkün. Ancak bunu emeklilik zamanı değil çalışırken sağlamak gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, emekli maaşları hesaplanırken çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazançların tümü ele alınıyor. Bu yüzden prime esas kazanç yani SGK'ya bildirilen brüt maaş önemli.

Bu kapsamda çalışma hayatında asgari ücretten prim yatıranların ileride emekli aylıkları çok düşük oluyor. Emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem, 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem ve 1 Ekim 2008 sonrası dönem.

AYLIK BAĞLAMA ORANI DEVREYE GİRİYOR

Emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı'yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor. 1999’a kadar olan sürede aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor. 1999-2008 arası dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.Ekim 2008 sonrası ise, sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor.