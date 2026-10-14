Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Türkiye güne hareketli dakikalarla başladı. Sabah saatlerinde Halk TV binasına giren ekipler arama yapmaya başlamıştı. Daha sonra kanala kayyum atandığı açıklandı.

17 GÖZALTI KARARI

Operasyonda 17 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı listesinde Cafer Mahiroğlu'nun da olduğu belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu;

• "Şüpheli Cafer MAHİROĞLU hakkında “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilmiştir.

• Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14.464.000 TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit edilmiştir.

• MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüpheli Cafer MAHİROĞLU’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389,15 TL olduğu tespit edilmiştir."

GÖZALTINA ALINANLAR:

1.⁠ ⁠HARİKA AKKAYA

2.⁠ ⁠⁠HASAN ÖZDEMIR

3.⁠ ⁠İBRAHIM ÖZDEMIR

4.⁠ ⁠ARMAĞAN KÜÇÜK

5.⁠ ⁠MUSTAFA ÖZDEMIR

6.⁠ ⁠HALİT AKIN

7.⁠ ⁠ALİ TURAN

8.⁠ ⁠MEDİHA BURUMOĞLU

9.⁠ ⁠MURAT KOÇAK

10.⁠ ⁠ERKAN YAĞCI

⁠11.SÜLEYMAN ÖZEN

FİRARİ

1.⁠ ⁠FATİH YADOĞLU

YURTDIŞI

1.⁠ ⁠CAFER MAHIROĞLU

2.⁠ ⁠HAKAN ARICAN

3.⁠ ⁠MEHMET NECATİ YAĞCI

4.⁠ ⁠SEVİM KUL

CEZAEVİ

1.⁠ ⁠DORUK BULUT