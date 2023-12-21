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Darphane’nin bastığı madeni 5 Türk Lirası gündem olmuştu: Kuyumcular “Atatürk silueti vazgeçilmez” dedi: ‘Vatandaşlar bize sormaya geliyor…’

21.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Darphane’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla 100 milyon adet olarak basarak tedavüle verdiği yeni madeni 5 Türk Lirası, tasarımı dolayısıyla vatandaşlar tarafından eleştirilmişti. Kuyumcular tedavüle giren 5 TL’nin tasarımına ilişkin, gramajına göre kullanımının daha avantajlı olduğunu belirterek, “Atatürk silueti vazgeçilmez olarak basılmış” ifadelerin kullandılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı ile Darphane tarafından 100 milyon tane hatıra madeni 5 lirayı piyasadaki yerini aldı. yeni madeni 5 liraların bir tarafında Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti ile Türkiye Yüzyılına özel tasarlanan logo yer alırken, diğer tarafında ise 5 rakamının yanında TC simgesi bulunuyor.


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Üzerindeki Atatürk rölyefi nedeniyle sosyal medyada çok tartışılan madeni 5 liranın tasarımı için bir açıklama da kuyumculardan geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan kuyumcu Emre Öztürk, “Madeni 5 liralar özellikle hatıra parası olarak piyasaya sürüldü. Yaklaşık 8,25 gram ağırlığında ve 28 milimetre çapında üretildi. Bu paralar ilk etapta 100 milyon tane basıldı.

Tedavülde daha sonra devamı sağlanacak mı bilmiyoruz. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı yıldızları ve özellikler arka tarafında Türkiye Yüzyılı logosu ve Atatürk silueti vazgeçilmez olarak basılmış. Bakır, Çinko ve Nikelin karışımı olarak yapılmış para. Eski 1 liraların gramajında 8,25 gram geliyor şu anda” dedi.

“MADENİ 5 LİRALAR KAĞIDA GÖRE DAHA AZ YER KAPLIYOR”

“MADENİ 5 LİRALAR KAĞIDA GÖRE DAHA AZ YER KAPLIYOR”

Dükkâna gelen müşterilerin madeni 5 lirayı gördüklerinde şaşırdıklarını belirten kuyumcu esnafı Öztürk, kâğıt 5 liralara göre madeni paranın daha az yer kaplamasının bir avantaj oluşturduğunu ifade etti.

Kendilerine gelen sorular üzerine madeni 5 liralarının teminini müşterilere sağladıklarını da dile getiren Öztürk, “Müşterilerimiz daha ilk defa gördükleri için şaşırıyorlar. Gördüklerinde gerçekten 5 lira mı diye soruyorlar. İleriki dönemlerde kâğıt paranın yerini alacak mı bilmiyoruz ama şimdilik tedavüle girdi. Eski kâğıt 5 liralara göre daha az yer kaplıyor.

Ama ağırlık olarak da daha ağır. Bu paralar yeni çıktığı için müşteriler tarafından nasıl tepki verilecekler bilmiyoruz ama tabi daha hızlı kullanım alanı olabilir. Makineler veya diğer otomatik mekanizmalar 5 liralara dönebilir. Şu anda tedavülde tam yer almadığı ve hatıra parası olarak geçtiği için bundan sonraki süreçte neler olacağını devletimiz belirleyecek. İlk kez çıktığı için vatandaşlar bize sormaya geliyor. Madeni 5 lira var mı diye talepler gelebiliyor. Biz de elimizde olduğu sürece bunu müşterilerimize sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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