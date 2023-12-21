Darphane’nin bastığı madeni 5 Türk Lirası gündem olmuştu: Kuyumcular “Atatürk silueti vazgeçilmez” dedi: ‘Vatandaşlar bize sormaya geliyor…’

Ama ağırlık olarak da daha ağır. Bu paralar yeni çıktığı için müşteriler tarafından nasıl tepki verilecekler bilmiyoruz ama tabi daha hızlı kullanım alanı olabilir. Makineler veya diğer otomatik mekanizmalar 5 liralara dönebilir. Şu anda tedavülde tam yer almadığı ve hatıra parası olarak geçtiği için bundan sonraki süreçte neler olacağını devletimiz belirleyecek. İlk kez çıktığı için vatandaşlar bize sormaya geliyor. Madeni 5 lira var mı diye talepler gelebiliyor. Biz de elimizde olduğu sürece bunu müşterilerimize sağlayabiliyoruz” diye konuştu.