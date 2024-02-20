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Darphane rekor sayıda çeyrek altın üretilmişti! 300 kilo yetmedi, kuyumcular altınsız kaldı

20.02.2024 16:00 | Son Güncelleme:
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Çeyrek altın üretimi geçtiğimiz yıl rekor kırmıştı. Darphane rekor verisini paylaşırken dikkat çeken açıklama geldi. Diyarbakır’daki kuyumcu esnafları Darphane’nin günlük 300 kilo altın üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını belirterek, satacak ne çeyrek altın ne de Cumhuriyet altını bulabildiklerini dile getiriyor. Kuyumcular, “Bir an önce Darphane’nin üretim kapasitesinin yükseltilmesi gerek” diyerek çağrıda da bulundular.

Çeyrek altın üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adet oldu ve gelen güçlü talep ile rekor kırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, yıl içinde en yüksek üretim 2 milyon 607 bin 750 adetle Mayıs’ta gerçekleşti. Ancak tüm bunlara rağmen kuyumcu esnafı çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bulmakta zorlandı.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Konuya ilişkin açıklamada bulunan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Darphane’nin günlük ürün üretim kapasitesinin kent esnafının ihtiyacını karşılamadığını söyledi.

Yüksel, “Diyarbakır’daki 450 kuyumcu esnafımızda çeyrek ve Cumhuriyet altın serisi dediğimiz sarrafiye ürünleri bulmaktan zorlanıyoruz. Yaklaşık iki aydır sadece Diyarbakır değil, tüm Türkiye genelinde bu sıkıntı var. Bu konu hakkında oda başkanlarıyla sürekli diyalog içerisindeyiz” dedi.

Çeyrek altın bulunmamasının nedenini de açıklayan Yüksel, “Bunun nedeni ise darphanemizin üretim kapasitesi yetersiz olduğundan dolayıdır. Darphane’nin günlük ortalama 300 kilo altın üretim kapasitesi mevcut. Maalesef bu da talebimizi karşılayamıyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

7 TONLUK ÜRETİM TESİSİ ASKIDA KALDI

7 TONLUK ÜRETİM TESİSİ ASKIDA KALDI

Diyarbakır’da sadece Darphane ürünlerinin satışı yapıldığını ve bu durumda mağduriyetin söz konusu olduğuna dikkat çeken Yüksel şöyle konuştu: “Bir an önce Darphane’nin üretim kapasitesinin yükseltilmesi gerek. 2 yıl önce 7 tonluk bir üretim tesisinden bahsediliyordu. Ama herhangi bir adım atılmamış. Bütün oda başkanlarının özellikle talebi Darphane’nin üretim kapasitesinin arttırılmasından hızlanılmalıdır.

Diyarbakır’a ayrılan üretimde ihtiyaç biraz daha fazladır. Bunun nedeniyse biz kentimizde yasa dışı altının satışına hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz. Sadece Darphane’nin ürününü esnafımız satıyor. O yüzden bizim tek ihtiyacımız Darphane ürünleridir” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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