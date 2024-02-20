Darphane rekor sayıda çeyrek altın üretilmişti! 300 kilo yetmedi, kuyumcular altınsız kaldı

Çeyrek altın üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adet oldu ve gelen güçlü talep ile rekor kırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, yıl içinde en yüksek üretim 2 milyon 607 bin 750 adetle Mayıs’ta gerçekleşti. Ancak tüm bunlara rağmen kuyumcu esnafı çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bulmakta zorlandı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

