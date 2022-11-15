Destek ödemeleri kimlere yapılıyor? Asgari ücret zammı ile hepsi değişecek! İşte kalem kalem yapılan ödemeler...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlara her ay milyonlarca liralık destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Yaşlı aylığından eşi vefat etmiş kadına, eğitim materyalinden servis-yemek desteğine kadar ailelere farklı kalemlerde nakdi yardımlar yapılıyor. Ancak yardımlardan faydalanmak isteyen birçok kişi, “Sosyal yardım desteklerinden kimler yararlanabilir?”, “Başvurular nereye yapılıyor?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. Yeni yılda asgari ücret zammı ile destek ödemelerinde de ciddi oranda bir artış yaşanacak. İşte yapılan yardım ve desteklere dair detaylar...