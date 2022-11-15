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Destek ödemeleri kimlere yapılıyor? Asgari ücret zammı ile hepsi değişecek! İşte kalem kalem yapılan ödemeler...

15.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bütçesi bu yıl 40 milyar liraya çıkarıldı. Bu anlamda Türkiye'deki her 10 aileden birini kapsayan desteklerden yaşlısından gencine, kadınlardan çocukları, yaşlı ve hastalardan engelli vatandaşlara kadar birçok kesime pozitif ayrımcılık sağlanıyor. Ödemeler asgari ücret zammı ile daha da artacak! Bu desteklerden kimler yararlanıyor? Destek miktarları neler? Başvurular nereye yapılıyor? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlara her ay milyonlarca liralık destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Yaşlı aylığından eşi vefat etmiş kadına, eğitim materyalinden servis-yemek desteğine kadar ailelere farklı kalemlerde nakdi yardımlar yapılıyor. Ancak yardımlardan faydalanmak isteyen birçok kişi, “Sosyal yardım desteklerinden kimler yararlanabilir?”, “Başvurular nereye yapılıyor?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. Yeni yılda asgari ücret zammı ile destek ödemelerinde de ciddi oranda bir artış yaşanacak. İşte yapılan yardım ve desteklere dair detaylar...

İŞTE SOSYAL YARDIM DESTEKLERİ

KADINLARA YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

KADINLARA YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ile hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikâhlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik yardım yapılıyor. Program kapsamında hak sahiplerine iki ayda bir 1.000 TL destek veriliyor. Destekten yararlanmak isteyenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ya da e-Devlet üzerinden başvuruyor.

EŞİ VEFAT EDEN KADINA SOSYAL KONUT DESTEĞİ

EŞİ VEFAT EDEN KADINA SOSYAL KONUT DESTEĞİ

Sabah’ta yer alan haberde, eşi vefat etmiş kadınlar için 2023 sosyal konut projesi için hane başına 300 bin lira olmak üzere toplamda 607 milyon liralık bütçe ayrıldı. Söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında olmak kaydıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

İhtiyaç sahibi olan, annesi babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklara "Öksüz ve Yetim Yardımı" programı kapsamında 600 TL veriliyor. Ödemeler 2 ayda bir yapılıyor. Programa SYDV'ler aracılığı ile ulaşılıyor. Evde birden fazla öksüz ya da yetim varsa her bir çocuk için başvuru yapılabiliyor.

Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla "Şartlı Eğitim Yardımları" programı ile destekleniyor. İlköğretimdeki erkek öğrenciye 90, kız öğrenciye 100, ortaöğretimdeki erkek öğrenciye 130, kız öğrenci aylık 150 TL destek veriliyor. Şartlı eğitim yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI

EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının SYDV'ler tarafından kırtasiye, önlük, çanta gibi temel okul ihtiyaçları karşılanıyor. 2003 itibariyle 1 milyar TL yardım sağlandı. Yılın ilk 7 ayında 30 bin 381 kişiye 9,5 milyonluk yardımda bulunuldu.

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