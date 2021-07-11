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Dev desteğin detayları belli oldu: Yeni işçiye bir yıl devlet desteği!

11.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı vergi ve prim teşvikindeki detaylar netleşti. Bu kapsamda yeni işçi alımı yapan şirketlere, bin 556 lira destek ödemesi yapılacak. Vergi ve prim teşviki paketinin detaylarına göre yeni işçinin asgari ücret üzerinden ödenen tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı teşvik paketinin detayları…

Vergi ve prim ödemeleri için devletten yeni bir adım gerçekleştirildi. Buna göre yeni işçi alımı yapan firmalara, asgari ücret üzerinden 1.556 lira destek ödemesi yapılacak. Bu kapsamda yeni işçi alan firmalar, vergi ve prim ödemeleri için devletten yardım alacak. Genç ve kadın işçi alımı yapan firmalara da verilen destek süresi 18 ay olacak. Detaylar haberimizde…

Dev desteğin detayları belli oldu!

Geçtiğimiz 2020 Mart ayında başlayan koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra devlet vatandaşlara birçok destek paketi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde verdiği müjdeye göre prim ve vergi teşvik desteği de vatandaşlara duyuruldu.
Erdoğan yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar yeni işçi alımı yapacak olan firmaların, işçi alımındaki prim ve vergi ödemelerinin devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
30 Haziran tarihinde işçiye verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), Nakdi Ücret Desteği ve işsizlik ödeneği gibi desteklerin son bulacağı açıklanmıştı. Bunun yanında fesih yasağı da 30 Haziran tarihiyle son bulmuştu.
1 Temmuz tarihinden itibaren normalleşme çalışmaları hız kazandı ve neredeyse bütün işletmeler faaliyetlerini normal düzende devam ettirebilir hale geldi. Ancak halen ekonomik zorluklar içerisinde bulunan vatandaşlar, tam olarak düzelmeden desteklerin kesilmemesi gerektiğini de savunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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