FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Devletten 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

Devletten 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

08.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programında ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında 4 milyon haneye her ay 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek verilecek. Yapılan açıklamaya göre ödemeler 12 ay boyunca yapılacak. Destek programına başvurular devam ediyor. Peki, Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

Hükümetin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek paketleri artıyor. 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili olarak aylık 450, 550, 600 lira şeklinde 3 ayrı ödeme yapılacağını, yapılan yardımın yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişeceğini aktardı. Destek programından faydalanmak isteyenler başvuruları nereden ve nasıl yapacak? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

1-BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

1-BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
27 Haziran’da başlayan Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor ve belirlenen son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor.

2-ARANAN ŞARTLAR NELER?

2-ARANAN ŞARTLAR NELER?
İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanacak. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilir.

3-DESTEK KAÇ AY SÜRÜYOR?

3-DESTEK KAÇ AY SÜRÜYOR?
Destek 12 ay boyunca aylık düzenli olarak verilecek.

4-GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?

4-GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?
Evet. Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor.

5-AYLIK ÖDEME NE KADAR?

5-AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e-devlet Aile Destek Programı ödeme tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tamamen kaldırılacak... Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tamamen kaldırılacak... Tarkan'dan açıklama geldi

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Emlakçıların kira oyunu 'pes' dedirtti!

Emlakçıların kira oyunu 'pes' dedirtti!

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Koyu bir vegandı! Hamburgerciye koştu: ''İhanete uğradım''

Koyu bir vegandı! Hamburgerciye koştu: ''İhanete uğradım''

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.