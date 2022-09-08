Devletten 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

Hükümetin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek paketleri artıyor. 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili olarak aylık 450, 550, 600 lira şeklinde 3 ayrı ödeme yapılacağını, yapılan yardımın yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişeceğini aktardı. Destek programından faydalanmak isteyenler başvuruları nereden ve nasıl yapacak? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

1-BAŞVURU NASIL YAPILIYOR? 27 Haziran’da başlayan Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor ve belirlenen son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor.

2-ARANAN ŞARTLAR NELER? İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanacak. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilir.

3-DESTEK KAÇ AY SÜRÜYOR? Destek 12 ay boyunca aylık düzenli olarak verilecek.

4-GELİR ŞARTI ARANIYOR MU? Evet. Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor.