Devletten hibe alarak başladı! Hedefi 24 ton çilek üretmek

Bingöl’de İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde 2019 yılındaki Bir Ürün Bir Bölge Projesi çerçevesinde 43 çiftçiye çilek bahçesi kurulumunda yüzde 70 hibeli destek verildi. Bu destekten yararlanan ve 3 dönüm araziyle başlayıp 13 dönüme kadar üretim alanını genişleten çiftçi Orhan Seven, merkeze bağlı Garip köyünde çilek bahçesini kurdu.

Eşinin ailesinden kalan arazi üzerine çilek ekimi yapan çiftçi Seven, 3 dönümde 6 ila 9 ton arasında çilek hasadı yaparken, bu yıl 8 dönümden 20 tonun üzerinde ürün elde etmeyi hedefliyor. Hasadına başladığı çilekleri iç piyasaya satan çiftçi Seven, gerek yarı zamanlı gerekse de tam gün yanında 7 kişiyi sezonluk olarak istihdam ediyor.