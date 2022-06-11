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  4. Devletten hibe alarak başladı! Hedefi 24 ton çilek üretmek

Devletten hibe alarak başladı! Hedefi 24 ton çilek üretmek

11.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de 3 yıl önce devlet desteğiyle yüzde 70 hibeli projeden yararlanan çiftçi, kurduğu çilek bahçesinden bu yıl 24 tonun üzerinde hasat yapmayı bekliyor.

Bingöl’de İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde 2019 yılındaki Bir Ürün Bir Bölge Projesi çerçevesinde 43 çiftçiye çilek bahçesi kurulumunda yüzde 70 hibeli destek verildi. Bu destekten yararlanan ve 3 dönüm araziyle başlayıp 13 dönüme kadar üretim alanını genişleten çiftçi Orhan Seven, merkeze bağlı Garip köyünde çilek bahçesini kurdu.

Eşinin ailesinden kalan arazi üzerine çilek ekimi yapan çiftçi Seven, 3 dönümde 6 ila 9 ton arasında çilek hasadı yaparken, bu yıl 8 dönümden 20 tonun üzerinde ürün elde etmeyi hedefliyor. Hasadına başladığı çilekleri iç piyasaya satan çiftçi Seven, gerek yarı zamanlı gerekse de tam gün yanında 7 kişiyi sezonluk olarak istihdam ediyor.

Çiftçi Seven’in çilek bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, kent genelinde 43 çiftçiye hibe desteği verildiğini söyledi. Bahadır, "2019 yılında Bingöl ilimizde çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla, Bir Ürün Bir Bölge Projesi çerçevesinde Çilek Yetiştiriciliği Projesini hayata geçirdik.
Toplamda 43 çiftçimize şimdiye kadar 89 dekarlık alan tahsis edildi. Projede her bir çiftçimize yüzde 70 hibeyle malç ve fide desteği yapıldı. Kalan yüzde 30’luk kısmında ise çiftçilerimiz bireysel sulama sistemi ve işçilik maliyetlerini karşılayarak projeye dahil oldular. Ortalama dekara elde edilen verim, 2,5-3 ton civarındadır.
Elde edilen ürünler iç piyasada tüketilmektedir. Yine bu ürünlerin bir kısmı da kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı minvalinde yapılan ve yurt dışına ihracat yapan çilek reçeli fabrikamıza da gitmektedir ve buradan yurt dışı piyasalarına da satışlar yapılmaktadır. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe, biz kendilerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"ÇİLEK ÜRETİMİ KAZANCI OLAN BİR İŞ"

"ÇİLEK ÜRETİMİ KAZANCI OLAN BİR İŞ"
Eşinin ailesinden kalan araziyi çilek üreterek değerlendirdiklerini ve üretim alanını da büyüttüklerinin altını çizen Orhan Seven, "2019 yılında Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün başlattığı bir proje vardı. Bir üründe çeşitlilik ve istihdama dönük bir projeydi. Bu arazi de eşime kalmıştı ve eşimle birlikte düşündük. Hem tarımla uğraşalım kendi arazimizi işletelim hem de istihdama dönük bir katkımız olur dedik.
Takdir edersiniz ki ben memurum, devletin ve milletimizin bizden alacağı olduğu düşüncesiyle neler yapabiliriz diye tartıştık. Eşimle birlikte çilek üretimi yapmaya karar verdik. Çilek üretimine 3 dekarlık bir alan ile başladık. 3 dönümü önce 8 dönüme, arkasından da 13 dönüme çıkarmış olduk. Günü birlik ve yarı zamanlı çalışan arkadaşlarımız var, elemanlarımız var.
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