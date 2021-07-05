Devletten yardım yapılıyor, çalışmayanlar da alabilir: Anneye en az 12 bin 979 TL destek

Çocuğunu kucağına alan pek çok anne çalışsa da çalışmasa da büyük zorluklar yaşıyor. Bebeğin bakımından, ev işlerine kadar pek çok yükü alan anneler, maddi anlamda da zorluklar çekiyor. Devlette kadınların yükünü bir nebze olsun hafifletmek adına hem çalışan hem de çalışmayan annelere yardım sağlıyor. Bu yardımlar toplamda 12 bin 979 TL’yi buluyor. Sizler için annelere sağlanan desteklerin nasıl hesaplandığını derledik.

İşte devletin annelere sağladığı destekler

Çocuğunu kucağına alan anneler, devletten; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası alıyor. Bu yardımlar en az 12 bin 979 TL’yi buluyor.

Anneler çalışsa da çalışmasa da doğum yaptıklarından devletten doğum yardımı alabilmektedir. Çocuk sayısına göre değişen bu rakamlar şöyle: Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 TL veriliyor.

225 TL süt parası almak için ise doğum yapan kadının veya eşinin çalışması yeterli.

Çalışan anneler doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanabiliyor. Çalışmadıkları sürenin parasını ise devlet ödüyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 TL’ye denk geliyor.