İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden Burhan Tunç Özkan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BURHAN TUNÇ ÖZKAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Özkan, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

KEMAL AKKAYA'NIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Gildencrest Capital hakkında hazırlanan raporda, 2026'nın ilk aylarında şirketin yurt dışındaki hesabından iki büyük ödeme yapıldığı kaydedilerek, "Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar lira gönderildiği, benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödendiği tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır