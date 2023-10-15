Diyarbakır'da 10 milyar TL'lik yatırım!

"ÇALIŞMALARI 3 SENEDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yaklaşık bin 200 iş yerinin yer alacağını ve 10 bin işçiye istihdam sağlayacaklarını dile getiren Çubuk, "Projemiz yaklaşık 10 milyar TL’lik projedir. 10 bin insanımızın çalışacağı bir sanayi tesisi oluşturuyoruz. Bu bölgede yüzyıllardır herhangi bir sanayileşme ve fabrika kurulmamıştı.