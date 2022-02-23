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Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

23.02.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Barış Karaca, elektrik ve akaryakıt zamlarından sonra kendi tasarladığı düzenekle ısınmayı başardı. Sosyal medyada gördüğü videodan esinlenerek araştırma yapan Karaca, kendi tasarladığı düzenekle 15 TL'lik bir litre benzin ile bir evin aylık tüp ihtiyacını giderdiğini belirtti.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Barış Karaca, elektrik ve akaryakıt zamlarından sonra kendi tasarladığı düzenekle bir litrelik benzinle bir evin aylık tüp ihtiyacını giderdiğini söyledi.

Tatvan’da 15 yıldır elektrik işiyle uğraşan Barış Karaca, artan gaz fiyatları ve sert geçen kış koşullarında ısınmak için çareyi tasarruflu üretim yapmakta buldu. Sosyal medyada gördüğü videodan esinlenerek araştırma yapan Karaca, kendi imkânlarıyla kurduğu sistemle gaz üretmeyi başardı. Kendi tasarladığı düzenekle bir litrelik benzin ile bir evin aylık tüp ihtiyacını giderdiğini belirten Karaca, şimdi ise ürettiği gazı yakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bir litrelik benzinle bir aylık tüp ihtiyacını karşılıyor

Karaca, “Yaptığımız bu sistem iki kavanoz, buhar makinesi ve ısıya dayanıklı borulardan oluşuyor. Bir kavanoza yarım litreden az benzin diğer kavanoza da yarısı kadar su ekliyoruz. Aradaki bağlantıları ısıya dayanıklı borularla yapıyoruz. Buhar makinesindeki hava benzinin yoğunlaşmasına sebep oluyor, bu da sudaki hidrojenle birleşip ateşe, yakıta dönüşüyor” dedi.

“Doğal gaz ve elektrik zamlarından sonra böyle bir deney yapmak istedim”

“Doğal gaz ve elektrik zamlarından sonra böyle bir deney yapmak istedim”
15 yıldır elektrik işiyle uğraşan Barış Karaca, “Son zamanlarda artan doğal gaz ve elektrik zamlarından sonra sosyal medyada gördüğüm deneylere bakarak böyle bir şey tasarlamak istedim. 2 adet kavanoz, buhar makinesi, yarım litreden daha az benzin ile ne kadar bir tüketim olacağını şu an da deniyorum” dedi.

“İleride daha az bir maliyetle nasıl ısınabileceğimizi bulmak istiyorum”

“İleride daha az bir maliyetle nasıl ısınabileceğimizi bulmak istiyorum”
Deneyini geliştirmek istediğini belirten Karaca, “Elimde fazla imkân olmadığı için bunu geliştirmek istiyorum. İleride daha az bir maliyetle nasıl ısınabileceğimizi bulmak istiyorum. Elektrik tasarrufu ile ilgili de yeni çıkan güneş panelleri de bulunuyor. Bunlarla da gün ışığı ile elektrik üretebiliyoruz. Akü ve ınvertör ile elektrik harcamadan elektrik üretebiliriz” ifadelerini kullandı.

“1 litre benzin ile bir evin aylık tüp ihtiyacını gideriyor”

“1 litre benzin ile bir evin aylık tüp ihtiyacını gideriyor”
Deneyin tasarruflu olduğunu belirten Barış Karaca, “Yaptığımız deneylerle birlikte 1 litre benzinin bir evin bir aylık tüp ihtiyacını giderebileceğini gözlemledik. Bulduğum bu sistem ile şu anki iş yerimde ısınmaktayım. İleride bunları geliştirmek istiyorum. Bu sistem ile doğal gaz peteğini ısıtmayı düşünüyorum. Az maliyetli ve az elektrik tüketimi ile yapmayı hedefliyorum. Böyle bir deneyi yaparak risk aldım. Elimde imkân olmadığı için destekçim olursa deneyimi geliştirmek istiyorum” diye konuştu.
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