Doğu Ekspresi'nde fiyatlar uçtu: 25 bin liralık tur fiyatı için Bakanlığa çağrı! 'Elimizde etkili bir çözüm var, gitmemek...'

Kars’ın Ani Harabelerinden Çıldır Gölü’ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklerine Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşmak, gezinin en keyifli zamanını oluşturuyor. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da arttırıyor, ünü sınırları aşıyor. Ancak bilet fiyatları ise el yakıyor. Bir çiftin Doğu Ekspresi ile Kars’a gidip gelmesi 25 bin liraya ulaştı.

