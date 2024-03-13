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  4. Doğu Ekspresi'nde fiyatlar uçtu: 25 bin liralık tur fiyatı için Bakanlığa çağrı! 'Elimizde etkili bir çözüm var, gitmemek...'

Doğu Ekspresi'nde fiyatlar uçtu: 25 bin liralık tur fiyatı için Bakanlığa çağrı! 'Elimizde etkili bir çözüm var, gitmemek...'

13.03.2024 09:11
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarındaki yüksekliği eleştirerek Ulaştırma Bakanlığına çağrıda bulundu. Sarıkamıştaki tren istasyonunda köylülerle birlikte açıklama yapan Alp, gidiş-geliş bilet fiyatlarının 25 bin liraya çıktığını belirterek fiyatların bölge halkının da alabileceği bir seviyeye çekilmesini istedi. Sosyal medyada ise 'O paraya Avrupa'ya giderim, Bu hayalim de mi hayal oldu' diyerek duruma tepki gösterdi.

Kars’ın Ani Harabelerinden Çıldır Gölü’ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklerine Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşmak, gezinin en keyifli zamanını oluşturuyor. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da arttırıyor, ünü sınırları aşıyor. Ancak bilet fiyatları ise el yakıyor. Bir çiftin Doğu Ekspresi ile Kars’a gidip gelmesi 25 bin liraya ulaştı.

Anlık Borsa

Duruma tepki gösteren CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının yüksekliğine ilişkin Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karaurgan durağında köylülerle beraber açıklama yaptı.

Akgün Alp, "İnsanlar Doğu Ekspresi ile Kars’a gelmeye başladı. Kars kalkınmaya başladı, turizmi artmaya başladı, esnafımız satış yapmaya başladı. Fakat Ulaştırma Bakanlığı çok iyi giden bu uygulamayı da maalesef bozdu.

Çünkü gidiş-geliş bilet fiyatları 25 bin liraya ulaştı. Artık ne öğrencilerimiz ne yaşlılarımız ne emeklilerimiz Doğu seferinden mahrum kaldılar.

Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının muhakkak eskisi gibi ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini, Karaurgan için de biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Alp, yetkililere şöyle seslendi:

"Karaurgan halkının tren ulaşımı maalesef kesilmiş durumda. Çünkü artık eskisi gibi içerden bilet alamıyorlar ancak internet yoluyla bilet alabiliyorlar. Burada çok ciddi bir internet sorunu var.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi
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