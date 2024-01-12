Dolar 30 TL'yi geçti, vatandaşlar döviz bürolarının yolunu tuttu! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: Yılsonu için rakam verildi

Döviz bozdurmak için Kapalıçarşı'nın yolunu tutan bir vatandaş ise "Döviz bozdurmak için burdayız. Çocukların okul masrafları, diğer masraflar... Elde olan 2-3 kuruşu da o yüzden bozduruyoruz maalesef" diye konuştu.