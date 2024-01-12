Dolar 30 TL'yi geçti, vatandaşlar döviz bürolarının yolunu tuttu! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: Yılsonu için rakam verildi

Gözler yine dövizde... Dolar 30 TL bandına oturdu, euro da yükselişte, altında ise durum kritik. Doların saat 16.14'te alışı 30.010, satışı ise 30.040'tan yapıldı. Euronun ise alış 32.78, satış ise 32.86'dan yapıldı.
Altında bankalar ile serbest piyasa arasında epey fark var. Bankalar arası piyasada gram altın 1980 TL, Kapalıçarşı'da ise 2070 TL.
Piyasa uzmanı Reşat Yılmaz, "30 TL, 1 dolar oldu desek daha doğru olur. 30 TL bandı kırmızı çizgiydi. Burası kırıldı, beklenti hızlı yükselişlerin devam edeceği yönündedir. 32-33 TL bandının seçime kadar görülmesi çok yüksektir" dedi.
Açıklamasının devamında Yılmaz "Faizler gerçekten beklentiyi karşılayamadı. Yabancı sermaye girişi olmadı. Bunlar hep büyük etken oldu. Yeni rekorlar peş peşe gelecektir. Yılsonunda biz dolar kurunu 38-40 TL bandında bekliyoruz. Gerçekçi olmak lazım. Ekran fiyatlarını takip eden vatandaş Kapalıçarşı'ya geldiği zaman hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.
Show Haber'in haberine göre dövizde yaşanan artış sonrasında vatandaşlar, "Daha da yükselecek bu gidişle", "Asgari ücretle çalışan insanlarız, doların yükselmesi bizim aleyhimize" yorumlarında bulundu.
Döviz bozdurmak için Kapalıçarşı'nın yolunu tutan bir vatandaş ise "Döviz bozdurmak için burdayız. Çocukların okul masrafları, diğer masraflar... Elde olan 2-3 kuruşu da o yüzden bozduruyoruz maalesef" diye konuştu.