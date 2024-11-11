Dolar zengini iller belli oldu! Birinci sırada hangi şehir var? İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a giremedi...

Dolar zengini iller hangisi? Hangi şehir dolar zengini? sorularının yanıtı belli oldu. İl bazındaki temel göstergeleri 3 aylık periyotlar halinde açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en fazla döviz barındıran iller listesini yayımladı. Dolar zengini illerin yer aldığı listedeki detaylar dikkat çekti.
Toplam mevduatta dövizin oransal yoğunluğuna bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10’a giremediği görülüyor.
Üç büyük şehirden İstanbul yüzde 35,8’le 35. sırada İzmir yüzde 32,2 ile 49. sırada Ankara ise 31,7 ile 54. sırada yer alıyor.
Türkiye’de döviz mevduatın toplam mevduatta payı en yüksek olan il ise Aksaray.
Cnbc-e'nin BDDK verilerinden aktardığına göre kentte mevduatta tutulan miktarın yüzde 49,3’ü döviz olarak kayıtlara geçti.
Bingöl – Yüzde 48,2
Elazığ – Yüzde 47,2
Karaman – Yüzde 46,3