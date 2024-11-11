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  4. Dolar zengini iller belli oldu! Birinci sırada hangi şehir var? İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a giremedi...

Dolar zengini iller belli oldu! Birinci sırada hangi şehir var? İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a giremedi...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.11.2024 14:00
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (bddk) üç aylık verilerine göre, Türkiye'de döviz mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu. Son sıradaki şehirn hangisinin olduğu da açıklanırken; İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10'da yer almadığı görüldü. İşte döviz mevduatı oranı en yüksek olan illerin listesi...

Dolar zengini iller hangisi? Hangi şehir dolar zengini? sorularının yanıtı belli oldu. İl bazındaki temel göstergeleri 3 aylık periyotlar halinde açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en fazla döviz barındıran iller listesini yayımladı. Dolar zengini illerin yer aldığı listedeki detaylar dikkat çekti.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,34
34,35
% -0.1
14:25
Euro
36,65
36,66
% -0.51
14:25
İngiliz Sterlini
44,26
44,28
% -0.36
14:25
Avustralya Doları
22,60
22,61
% -0.1
14:25
İsviçre Frangı
39,06
39,08
% -0.51
14:25
Rus Rublesi
0,35
0,35
% -0.51
14:25
Çin Yuanı
4,77
4,77
% -0.36
14:20
İsveç Kronu
3,16
3,16
% -0.63
14:25
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İLK 10'DA YOKLAR!

İLK 10'DA YOKLAR!

Toplam mevduatta dövizin oransal yoğunluğuna bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10’a giremediği görülüyor.

Üç büyük şehirden İstanbul yüzde 35,8’le 35. sırada İzmir yüzde 32,2 ile 49. sırada Ankara ise 31,7 ile 54. sırada yer alıyor.

BİRİNCİ SIRADA AKSARAY VAR

BİRİNCİ SIRADA AKSARAY VAR

Türkiye’de döviz mevduatın toplam mevduatta payı en yüksek olan il ise Aksaray.

Cnbc-e'nin BDDK verilerinden aktardığına göre kentte mevduatta tutulan miktarın yüzde 49,3’ü döviz olarak kayıtlara geçti.

Aksaray’ı sırasıyla takip eden şehirler ise şöyle:

Aksaray’ı sırasıyla takip eden şehirler ise şöyle:

Bingöl – Yüzde 48,2

Elazığ – Yüzde 47,2

Karaman – Yüzde 46,3

Anahtar Kelimeler:
döviz Aksaray dolar bddk
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