Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam (23 Mart Cuma güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatları ve dolardaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlikler de devam ediyor. Milyonlarca sürücü benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki değişiklikleri takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın ardından bugün de otogaza gelen zam uygulanmaya başladı. Dolardaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarına ise 23 Mart'ta itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor... İşte güncel fiyatlar ve detaylar...

