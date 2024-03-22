Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam (23 Mart Cuma güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatları ve dolardaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlikler de devam ediyor. Milyonlarca sürücü benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki değişiklikleri takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın ardından bugün de otogaza gelen zam uygulanmaya başladı. Dolardaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarına ise 23 Mart'ta itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor... İşte güncel fiyatlar ve detaylar...
Otogaza bugün itibariyle zam geldi. İstanbul Avrupa Yakası’nda 22,49 liraya; İstanbul Anadolu Yakası’nda 22,02 liraya; Ankara’da 22,46 liraya ve İzmir’de ise 22,08 liraya satılmaya başladı.
Dolar fiyatlarındaki düşüş sonrasın motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
İstanbul Anadolu yakası
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.95 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.44 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.02TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.20 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.84 TL