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Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam (23 Mart Cuma güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 09:36
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Son dakika: Araç sürücülerini üzecek haber! Petrol fiyatlarında artış ve döviz kurlarındaki yükseliş sonrası akaryakıtta tabela dün değişmişken bir zam haberi de otogazdan geldi. 23 Mart 2024 itibarıyla motorinde indirim beklenirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik haberi bulunmuyor. Peki 22 Mart 2024 Cuma güncel benzin mazot fiyatı, ne kadar kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ve haberin detayları…

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatları ve dolardaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlikler de devam ediyor. Milyonlarca sürücü benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki değişiklikleri takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın ardından bugün de otogaza gelen zam uygulanmaya başladı. Dolardaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarına ise 23 Mart'ta itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor... İşte güncel fiyatlar ve detaylar...

Anlık Borsa

OTOGAZA ZAM GELDİ

OTOGAZA ZAM GELDİ

Otogaza bugün itibariyle zam geldi. İstanbul Avrupa Yakası’nda 22,49 liraya; İstanbul Anadolu Yakası’nda 22,02 liraya; Ankara’da 22,46 liraya ve İzmir’de ise 22,08 liraya satılmaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Dolar fiyatlarındaki düşüş sonrasın motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası 

 İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.35 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.95 TL

İstanbul Avrupa yakası

İstanbul Avrupa yakası

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.44 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.02TL



Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.20 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.84 TL

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benzin motorin Zam Otogaz Akaryakıt indirim dolar fiyatları
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