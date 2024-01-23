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  4. Drone tespit etti, polis durdurdu: Ceza yiyenler neye uğradığını şaşırdı! İşte nedeni

Drone tespit etti, polis durdurdu: Ceza yiyenler neye uğradığını şaşırdı! İşte nedeni

23.01.2024 15:10 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de drone destekli trafik denetiminde bu kez kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya ceza kesildi. Yayalar cezayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bazı vatandaşlar cezaya tepki gösterirken cezayı kabul etmeyen ve kimliği vermeyen bir kişi de polis otosuna bindirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Kadıköy'de drone destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Rıhtım Caddesi'nde dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Trafik ışıklarına uymayan yayalara yönelik yapılan denetimde dronla kurallara uymayanlar havadan tespit edilerek ışıklarda bulunan ekibe bildirildi.

Kurallara uymayan 13 yayaya 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Cezayı kabul etmeyen ve kimliğini göstermek istemeyen bir kişi denetim noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Ekipler ceza yazılan yayayı denetim noktasına getirerek polis otosuna bindirdi.

Kırmızı ışıkta geçen yaya ceza yemekten kurtulamadı. Ceza yazılan bir yaya, "Aslında yaya yolu. Dün haberlerde de gördüm ceza kesildiğine dair. Yaya yolunda geçiş serbest olarak biliyordum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kadıköy drone denetim yaya
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