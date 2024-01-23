Drone tespit etti, polis durdurdu: Ceza yiyenler neye uğradığını şaşırdı! İşte nedeni

Kırmızı ışıkta geçen yaya ceza yemekten kurtulamadı. Ceza yazılan bir yaya, "Aslında yaya yolu. Dün haberlerde de gördüm ceza kesildiğine dair. Yaya yolunda geçiş serbest olarak biliyordum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim" dedi.