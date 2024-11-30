Dünya'nın en büyük altın yüzüğü Dubai'de! Altın kaplama Tesla'dan altın bluza kadar her şey burada: 3 milyon dolar değer biçildi

Dubai'nin Deira bölgesinde bulunan Dubai Altın Çarşısı, 50 yılı aşkın süredir altın tüccarlarının ve altın sevenlerin uğrak noktalarının başında geliyor.
Özellikle altından yapılan kıyafetler ve kilolarca altın kullanılarak işlenmiş mücevherler vitrinleri süslüyor.
Türkiye'den Dubai'ye 2015'ten bu yana altın ihracatı yapan Ömer Çaldağ, Türkiye'nin BAE'ye yaptığı altın ihracatına ilişkin bilgi verdi.
Çaldağ, "Türkiye'nin altın ihracat rakamlarına baktığımızda, son 10 ayda 2,1 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yapılmış gözüküyor. Burada Türk ürünleri tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.
Dubai'nin üretici ve alıcının buluştuğu nokta olduğunu vurgulayan Çaldağ, "Örnek veriyorum Suudi Arabistan'daki gelip bizim ürünlerimizi buradan alıyor. Irak'taki müşteri gelip bizim ürünlerimizi buradan tercih ediyor" dedi.
Dubai'nin bu konuda merkez olduğuna dikkati çeken Çaldağ, "Biz, tek bir nokta olarak Dubai'yi belirliyoruz, bütün Orta Doğu'dan alıcılar buraya gelip, buradan Türk ürünlerini alıyor." ifadelerini kullandı.