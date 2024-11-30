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  4. Dünya'nın en büyük altın yüzüğü Dubai'de! Altın kaplama Tesla'dan altın bluza kadar her şey burada: 3 milyon dolar değer biçildi

Dünya'nın en büyük altın yüzüğü Dubai'de! Altın kaplama Tesla'dan altın bluza kadar her şey burada: 3 milyon dolar değer biçildi

30.11.2024 14:56
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Altın Çarşısı'nda, kıyafetlerden biblolara, dünyanın en büyük yüzüğünden Tesla'ya kadar altından yapılmış çeşit çeşit ürün satılıyor. Türkiye'den getirilen değeri milyar dolarları bulan altın ürünler, Orta Doğu ülkelerinden talep görüyor.

Dubai'nin Deira bölgesinde bulunan Dubai Altın Çarşısı, 50 yılı aşkın süredir altın tüccarlarının ve altın sevenlerin uğrak noktalarının başında geliyor.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.960,53
2.961,83
% 0.92
23:59
Ons Altın / TL
92.079,21
92.149,72
% 0.92
22:45
Ons Altın / USD
2.654,41
2.655,57
% 0.65
22:45
Çeyrek Altın
4.736,85
4.842,58
% 0.92
23:59
Yarım Altın
9.444,09
9.685,17
% 0.92
23:59
Ziynet Altın
18.947,40
19.311,10
% 0.92
23:59
Cumhuriyet Altını
20.019,00
20.322,00
% -0.79
13:09

Özellikle altından yapılan kıyafetler ve kilolarca altın kullanılarak işlenmiş mücevherler vitrinleri süslüyor.

10 AYDA 2,1 MİLYAR DOLAR ALTIN İHRACATI YAPILDI

10 AYDA 2,1 MİLYAR DOLAR ALTIN İHRACATI YAPILDI

Türkiye'den Dubai'ye 2015'ten bu yana altın ihracatı yapan Ömer Çaldağ, Türkiye'nin BAE'ye yaptığı altın ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Çaldağ, "Türkiye'nin altın ihracat rakamlarına baktığımızda, son 10 ayda 2,1 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yapılmış gözüküyor. Burada Türk ürünleri tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Dubai'nin üretici ve alıcının buluştuğu nokta olduğunu vurgulayan Çaldağ, "Örnek veriyorum Suudi Arabistan'daki gelip bizim ürünlerimizi buradan alıyor. Irak'taki müşteri gelip bizim ürünlerimizi buradan tercih ediyor" dedi.

DUBAİ ALTIN KONUSUNDA MERKEZ

DUBAİ ALTIN KONUSUNDA MERKEZ

Dubai'nin bu konuda merkez olduğuna dikkati çeken Çaldağ, "Biz, tek bir nokta olarak Dubai'yi belirliyoruz, bütün Orta Doğu'dan alıcılar buraya gelip, buradan Türk ürünlerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Altın Dubai
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