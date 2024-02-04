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Dünyaca ünlü bankanın altın tahmininde 'fiziki talep' ayrıntısı: Rakam verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.02.2024 09:42 | Son Güncelleme:
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İç piyasada rekor kıran altın fiyatları için dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'tan yeni tahmin geldi. Banka altında yükseliş beklentisini sürdürdü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fiyatlardaki rolü yüzde 25’e yükselirken, merkez bankalarının altın talebi ve jeopolitik risklerin etkisi ise yüzde 22 oldu. Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altına olan fiziki talebe dikkat çekerek, yükselişin devam edeceğini kaydetti. Goldman Sachs, altın için 12 aylık hedefini ons başına 2.175 dolar olarak belirledi.

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Goldman Sachs'a göre altın fiyatları, faiz oranlarını sabit tutan ancak Mart ayında bir faiz indiriminin olası olmadığına işaret eden bu haftaki Fed toplantısının ardından konsolidasyon modunda kaldı.

Goldman Sachs analistleri, 2 Şubat'ta yayımladıkları araştırma notunda, Fed'in karar alma sürecini etkileme potansiyeli olan verilere bağlı kısa vadeli hareketlerle birlikte, herhangi bir fiyat düşüşünün başka yerlerdeki güçlü destekle sınırlı kalacağını savundu.

Foreks'te yer alan habere göre, Merkez bankalarının alımları ve güçlü perakende talebi nedeniyle altına olan fiziki talebin halen yüksek ve fiyatlar için önemli bir destek oluşturduğunu ifade eden Goldman Sachs, altın için 12 aylık hedefini ons başına 2.175 dolar olarak belirleyerek altında yükseliş beklentisini sürdürdü.

Altın, ons başına 2.054,46 dolar seviyesinde genel olarak yatay işlem görüyor.

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Goldman Sachs Altın ons altın fiyat tahmin
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