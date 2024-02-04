Dünyaca ünlü bankanın altın tahmininde 'fiziki talep' ayrıntısı: Rakam verildi

Foreks'te yer alan habere göre, Merkez bankalarının alımları ve güçlü perakende talebi nedeniyle altına olan fiziki talebin halen yüksek ve fiyatlar için önemli bir destek oluşturduğunu ifade eden Goldman Sachs, altın için 12 aylık hedefini ons başına 2.175 dolar olarak belirleyerek altında yükseliş beklentisini sürdürdü.