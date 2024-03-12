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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu… Bu kez açıklama rakamlarla IMF’den geldi: Para mutluluk getiriyormuş!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.03.2024 15:13
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılan 'Para Mutluluğu Satın Alır Mı' isimli bir rapor yayımlandı. 137 ülke arasında Türkiye 106. Sırada yer aldı. Mutluluk listesinde genellikle gelişmiş ülkelerin üst sıralarda olduğu ancak istisnaların da bulunduğu gözlemlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler'in yayımladığı Mutluluk Raporu ile ülkelerdeki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi sorguladı. Genellikle kişi başına düşen GSYİH miktarı yüksek ülkelerin mutluluk listesinde de önde olduğu görülürken istisnalar da göze çarptı. Örneğin Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 2. olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye giremedi.

TÜRKİYE 106. SIRADA

Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, 137 ülkenin bulunduğu Mutluluk Raporu'nda Türkiye, 106. sırada yer buldu. Kişi başına düşen GSYİH listesinde ise 67. sırada yer aldı.

Anlık Borsa

İşte dünyanın en mutlu ülkelerinin listesi…

137- Afganistan (1,86)

137- Afganistan (1,86)

136- Lübnan (2,39)

136- Lübnan (2,39)

135- Sierra Leone (3,14)

135- Sierra Leone (3,14)

106- Türkiye (4,61)

106- Türkiye (4,61)

100- Fas (4,90)

100- Fas (4,90)
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IMF
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