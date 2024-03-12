Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu… Bu kez açıklama rakamlarla IMF’den geldi: Para mutluluk getiriyormuş!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler'in yayımladığı Mutluluk Raporu ile ülkelerdeki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi sorguladı. Genellikle kişi başına düşen GSYİH miktarı yüksek ülkelerin mutluluk listesinde de önde olduğu görülürken istisnalar da göze çarptı. Örneğin Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 2. olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye giremedi.

TÜRKİYE 106. SIRADA

Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, 137 ülkenin bulunduğu Mutluluk Raporu'nda Türkiye, 106. sırada yer buldu. Kişi başına düşen GSYİH listesinde ise 67. sırada yer aldı.



