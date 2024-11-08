Düşen fiyatları geri yükseltti! Dubai çikolatası çılgınlığı: Stoklar ağzına kadar dolu ama Antep fıstığı yiyemiyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan Dubai çikolatası, düşen Antep fıstığı fiyatlarını geri yükseltti. Antep fıstığının lükse kaçması isyan ettirdi. BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir "Fiyatlarda son 1,5 ayda aşağı yukarı ortalama yüzde 25'lik bir suni artış söz konusu" dedi. Son dönemde rekoltenin çok yüksek olduğunu dile getiren Taşdemir, "Dubai çikolatasını tüm dünyaya yedirmeye kalksak dahi Gaziantep fıstığı Türkiye'de bitmez" diye konuştu, stokçulara karşı uyardı.
Tüm dünyada sosyal medyanın da etkisiyle popüler olan Dubai çikolatası, hammaddelerinden biri olan Antep fıstığına talebi artırdı. Paketli üretimi de yaygınlaşan Dubai çikolatası, tatlıcıların yanı sıra; fırınlarda, marketlerde ve mahalle bakkallarının da raflarında yerini aldı.
Antep fıstığı ihtiyacının artmasıyla piyasadaki arz talep dengesinin bozulmasından en çok baklava ve fıstıklı tatlı üreticileri etkilendi. Geçtiğimiz hafta kilosu ortalama 900 liradan Antep fıstığı tedarik eden baklavacılar, bu hafta bin 300 liradan Antep fıstığı satın aldı.
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir şöyle konuştu: "Dubai çikolatası son dönemde Türkiye'yi ve dünyayı kasıp kavurmakta. Tabii ki bu da en önemli içerik malzemelerinden birisi olan Gaziantep fıstığına talebin son derece artmasına neden oldu. Bu durumda tabii ki arz talep dengesi değişince yine her zaman olduğu gibi Gaziantep fıstığında sektör dışı oyuncular da yine piyasaya çıktı.
Fiyatlarda son dönemlerde son 1,5 ayda aşağı yukarı ortalama yüzde 25'lik bir suni artış söz konusu. Son dönemde rekolte çok yüksekti bu sene. 800 lira- 900 lira olan fıstık şu anda tekrar bin 200 bandını gördü. Tabii ki bu da baklavanın fiyatının yine yükselişine yol açıyor. Hammadde ve girdiler yükseldikçe fiyat yükseliyor, alım gücü düşüyor insanların. Yine birileri baklavanın tadına acı katmayı başardı" diye konuştu.
Taşdemir fıstıkta sektör dışı oyuncular olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "BAKTAD olarak bizim savunduğumuz şey şu, tüketimin kontrol altına alınması, sertifikalı stokçuluğun sağlanması ve ürünün rekoltesinin gerçek anlamda bilinip, desteklemenin de alana değil ürüne verilmesi. Bu şekilde de ürünün tamamı kayıt altına alındığında ve bu tür böyle ekstrem durumlarda gelişen talep durumlarında, sektör dışı oyunculara bu şekilde meydan verilmemesi. Fıstık bulmakta çok zorlandığımızı söyleyemeyiz. Çünkü 2024 yılı rekoltesi, son 50 yılın rekoltesi. Örneğin geçen yıl ortalama rekolte 170 bin, 200 bin ton bandındayken; bu yılın rekoltesi 700 bin ton bandında. Yani bu Dubai çikolatasını tüm dünyaya yedirmeye kalksak dahi Gaziantep fıstığı Türkiye'de bitmez.