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Düşen fiyatları geri yükseltti! Dubai çikolatası çılgınlığı: Stoklar ağzına kadar dolu ama Antep fıstığı yiyemiyoruz

08.11.2024 11:18
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Dubai çikolatası çılgınlığı düşen fiyatları yükseltti! Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni furyayla Antep fıstığı ihtiyacı arttı, haliyle arz-talep dengesi bozuldu. Böylece son 2 ayda Antep fıstığı fiyatları ortalama yüzde 25 artış gördü. Baklavacılar Antep fıstığını geçen hafta kilosu ortalama 900 liradan tedarik ediyordu, bu hafta bin 300 liradan satın aldılar. Depolar ağzına kadar dolu ancak fiyatların yine de bu denli yüksek olması isyan ettirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Dubai çikolatası, düşen Antep fıstığı fiyatlarını geri yükseltti. Antep fıstığının lükse kaçması isyan ettirdi. BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir "Fiyatlarda son 1,5 ayda aşağı yukarı ortalama yüzde 25'lik bir suni artış söz konusu" dedi. Son dönemde rekoltenin çok yüksek olduğunu dile getiren Taşdemir, "Dubai çikolatasını tüm dünyaya yedirmeye kalksak dahi Gaziantep fıstığı Türkiye'de bitmez" diye konuştu, stokçulara karşı uyardı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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"ÜRETİYORUZ AMA YİYEMİYORUZ"

Tüm dünyada sosyal medyanın da etkisiyle popüler olan Dubai çikolatası, hammaddelerinden biri olan Antep fıstığına talebi artırdı. Paketli üretimi de yaygınlaşan Dubai çikolatası, tatlıcıların yanı sıra; fırınlarda, marketlerde ve mahalle bakkallarının da raflarında yerini aldı.

Antep fıstığı ihtiyacının artmasıyla piyasadaki arz talep dengesinin bozulmasından en çok baklava ve fıstıklı tatlı üreticileri etkilendi. Geçtiğimiz hafta kilosu ortalama 900 liradan Antep fıstığı tedarik eden baklavacılar, bu hafta bin 300 liradan Antep fıstığı satın aldı.

"FISTIKTA SEKTÖR DIŞI OYUNCULAR PİYASAYA ÇIKTI"

"FISTIKTA SEKTÖR DIŞI OYUNCULAR PİYASAYA ÇIKTI"

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir şöyle konuştu: "Dubai çikolatası son dönemde Türkiye'yi ve dünyayı kasıp kavurmakta. Tabii ki bu da en önemli içerik malzemelerinden birisi olan Gaziantep fıstığına talebin son derece artmasına neden oldu. Bu durumda tabii ki arz talep dengesi değişince yine her zaman olduğu gibi Gaziantep fıstığında sektör dışı oyuncular da yine piyasaya çıktı.

Fiyatlarda son dönemlerde son 1,5 ayda aşağı yukarı ortalama yüzde 25'lik bir suni artış söz konusu. Son dönemde rekolte çok yüksekti bu sene. 800 lira- 900 lira olan fıstık şu anda tekrar bin 200 bandını gördü. Tabii ki bu da baklavanın fiyatının yine yükselişine yol açıyor. Hammadde ve girdiler yükseldikçe fiyat yükseliyor, alım gücü düşüyor insanların. Yine birileri baklavanın tadına acı katmayı başardı" diye konuştu.

"PARA YATIRIP STOKÇULUK YAPAN, FIRSATÇI OLAN KİŞİLERE MEYDAN VERİLMESİN"

"PARA YATIRIP STOKÇULUK YAPAN, FIRSATÇI OLAN KİŞİLERE MEYDAN VERİLMESİN"

Taşdemir fıstıkta sektör dışı oyuncular olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "BAKTAD olarak bizim savunduğumuz şey şu, tüketimin kontrol altına alınması, sertifikalı stokçuluğun sağlanması ve ürünün rekoltesinin gerçek anlamda bilinip, desteklemenin de alana değil ürüne verilmesi. Bu şekilde de ürünün tamamı kayıt altına alındığında ve bu tür böyle ekstrem durumlarda gelişen talep durumlarında, sektör dışı oyunculara bu şekilde meydan verilmemesi. Fıstık bulmakta çok zorlandığımızı söyleyemeyiz. Çünkü 2024 yılı rekoltesi, son 50 yılın rekoltesi. Örneğin geçen yıl ortalama rekolte 170 bin, 200 bin ton bandındayken; bu yılın rekoltesi 700 bin ton bandında. Yani bu Dubai çikolatasını tüm dünyaya yedirmeye kalksak dahi Gaziantep fıstığı Türkiye'de bitmez.

Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı Dubai çikolatası
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