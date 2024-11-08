Düşen fiyatları geri yükseltti! Dubai çikolatası çılgınlığı: Stoklar ağzına kadar dolu ama Antep fıstığı yiyemiyoruz

"PARA YATIRIP STOKÇULUK YAPAN, FIRSATÇI OLAN KİŞİLERE MEYDAN VERİLMESİN"

Taşdemir fıstıkta sektör dışı oyuncular olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "BAKTAD olarak bizim savunduğumuz şey şu, tüketimin kontrol altına alınması, sertifikalı stokçuluğun sağlanması ve ürünün rekoltesinin gerçek anlamda bilinip, desteklemenin de alana değil ürüne verilmesi. Bu şekilde de ürünün tamamı kayıt altına alındığında ve bu tür böyle ekstrem durumlarda gelişen talep durumlarında, sektör dışı oyunculara bu şekilde meydan verilmemesi. Fıstık bulmakta çok zorlandığımızı söyleyemeyiz. Çünkü 2024 yılı rekoltesi, son 50 yılın rekoltesi. Örneğin geçen yıl ortalama rekolte 170 bin, 200 bin ton bandındayken; bu yılın rekoltesi 700 bin ton bandında. Yani bu Dubai çikolatasını tüm dünyaya yedirmeye kalksak dahi Gaziantep fıstığı Türkiye'de bitmez.