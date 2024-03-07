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EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor! Haberiniz bile olmadan banka hesabınız kiralanmış olabilir: Danıştay’dan milyonları ilgilendiren karar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.03.2024 14:51
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Banka hesabını başkasına kullandıranlar dikkat! Bazılarının haberi bile yok… Danıştay konuya ilişkin dikkat çeken karara imza attı. Öğrenciler, işsizler, ev hanımları, emekliler gibi dar gelirli vatandaşları hedef alıyorlardı. Banka hesaplarındaki havale ve EFT başta olmak üzere tüm para transferleri tek tek inceleniyor. İşte haberin detayları…

Kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişiler paranın izini kaybettirmek için başkalarının banka hesaplarını kullanarak, söz konusu paraları bankacılık sistemleri aracılığıyla Türkiye’ye transfer ediyorlardı. Bu yöntemle ciddi tutarlarda paraların sisteme sokulduğu belirtiliyor.

Anlık Borsa

BANKA HESAPLARINI KİRALIYORLAR

BANKA HESAPLARINI KİRALIYORLAR

Ekonomi Gazetesi’nden Vergi Uzmanı Abdullah Tolu’nun köşe yazısında yer alan habere göre, ayrıca, kayıt dışı çalışan şirketlerin kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına bankalarda hesap açarak/açtırarak, kayıt dışı hasılatlarını bu hesaplar üzerinden tahsil ettiği, bu kapsamdaki ödemelerini de yine bu hesaplardan yapıyorlar.

Bu şekilde, vergi mükellefiyetleri de bulunmayan bu kişilerin banka hesaplarına ciddi tutarlarda para giriş - çıkışları olabiliyor. Hesap sahiplerinin büyük kısmının, banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor. Banka hesaplarının kiralanması karşılığında da, hesap sahibi vatandaşlara her kullanım başına veya aylık olarak belli bir tutarda para ödeniyor.

HESAP SAHİBİNİN HABERİ BİLE OLMUYOR

HESAP SAHİBİNİN HABERİ BİLE OLMUYOR

Açılan bu hesaplara yüklü tutarlarda para girişleri yapılıyor, bu hesaplar aracılığıyla da farklı kişilere farklı tutarlar transfer ediliyor. Hesap sahiplerinin banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor. Genellikle öğrenciler, işsizler, ev hanımları, emekliler gibi dar gelirli vatandaşların banka hesapları kiralanmak suretiyle başkaları tarafından kullanılıyor.

PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

Banka hesaplarını başkalarına kullandırdığı tespit edilen bu kişiler adına “komisyonculuk faaliyeti” yönünden vergi mükellefiyeti tesis ediliyor ve banka hesaplarındaki havale ve EFT başta olmak üzere tüm para transferleri tek tek inceleniyor.

BAŞKASININ BANKA HESABINI KULLANMAK SUÇ SAYILIYOR

BAŞKASININ BANKA HESABINI KULLANMAK SUÇ SAYILIYOR

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na göre başkasının banka hesaplarını kullanmak suç. Hapis veya adli para cezası bulunmakta. Ancak Banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bu durumu başlangıçta bankalara bildirdiği takdirde, bu suçu işlememiş sayılıyor ve herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmıyorlar. Banka hesapları başkalarına kullandırıldıktan sonra bu durumun bankalar bildirilmesi suçu ortadan kaldırmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
EFT
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