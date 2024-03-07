EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor! Haberiniz bile olmadan banka hesabınız kiralanmış olabilir: Danıştay’dan milyonları ilgilendiren karar

BANKA HESAPLARINI KİRALIYORLAR

Ekonomi Gazetesi’nden Vergi Uzmanı Abdullah Tolu’nun köşe yazısında yer alan habere göre, ayrıca, kayıt dışı çalışan şirketlerin kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına bankalarda hesap açarak/açtırarak, kayıt dışı hasılatlarını bu hesaplar üzerinden tahsil ettiği, bu kapsamdaki ödemelerini de yine bu hesaplardan yapıyorlar.