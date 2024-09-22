Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Aralık... Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Sürücü belgeniz 1 Ocak itibarıyla geçerli olmayabilir

Pandemi döneminde 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde kadar uzatılmıştı.
1 Ocak itibarıyla ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlardan ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.
NTV'nin haberine göre, yılın son günlerine doğru yaklaşıyorken nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar da artmaya başladı. Peki, ehliyet yenilemek için hangi belgeler gerekiyor? Ehliyet yenilemek için randevu nereden alınır? İşte cevabı...
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.
İçişleri Bakanlığı ise bu süreyi 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzattı.
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.
1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.
B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.
Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.
Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunlu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor.
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.