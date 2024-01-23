Elbise dövme derken bu da oldu! ‘Dilber'e ev alacağım için satıyorum…’ Sosyal medyadan sonra sıra ilan sitelerinde

3 BİNLİK TL’LİK ELBİSE 65 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Dilber’in dansı kadar elbisesi ve dövmesi de dillere düştü. Hatta daha şimdiden ikon olmayı başaran Dilber’in elbisesine talep patlayınca 3 bin liralık fiyatı 65 bin liraya kadar çıktı.