Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar! Bundan sonra zorunlu olacak

BİRDEN FAZLA TEMİNAT TÜRÜ İBRAZ EDEN KATILIMCI, TEMİNATLARI KISMEN VEYA TAMAMEN DİĞER KIYMETLERLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Değişikliğe göre, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir iş günü önce saat 15.30’da ilan edilen döviz alış kuru göz önüne alınacak.