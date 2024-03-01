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Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı, o tarihleri işaret etti: 'Gram altın yeni rekorları test edecek'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.03.2024 08:36
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"Gram altında yükseliş devam edecek mi, alım fırsatı var mı?" sorularına yanıt aranırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için yeni öngörüler geldi. Memiş elinde altın olanları uyardı. Gram altında yükseliş yaşanacak tarihleri anlattı.

Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki son hareketler dikkatle takip ediliyor. Bu hafta rekor tazeleyen gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusuyken bir değerlendirme de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, elinde altın bulananlara mart ayını işaret ederek, "Sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar beklediğimiz 2150 TL seviyesiyle ilgili beklentimiz devam etmekte" dedi. Memiş yaz aylarında da yükselişin devam edeceğini kaydetti.

Anlık Borsa

Memiş Youtube hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın 2050 dolar seviyesinde. Bu haftayla alakalı bir düşüş öngörüm vardı. Orta vadede 1950-2050 seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Açıklanan verilerle birlikte 2050 dolar seviyesi geldi. Ons altın, emtia taraflarında bir toparlanma var."

ONS ALTINDA SON DURUM

ONS ALTINDA SON DURUM

"Soru şu: 2050 dolar seviyesinin üzeri kırılıp 2065 dolar seviyesini test edecek mi? 2068 direnci de var yukarıda. Benim kişisel öngörüm 2050 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilir, haftalık kapanış yapabilirse yukarıda 2068 dolar seviyesini telaffuz edebiliriz. 2050 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapamazsak yine 2030 dolar destek seviyesi çalışır. Fed tarafından gelen açıklamalar şahin tonda olduğu için 2070 dolar seviyesişnin üzerinde ataklar gerçekleşmesi lazım ki bizin 2150 dolar seviyesiyle öngörümüz gerçekleşsin. Kısa vadeli baskılanma süreci devam ediyor. "

"GRAM ALTIN YENİ REKORA İMZA ATTI"

"GRAM ALTIN YENİ REKORA İMZA ATTI"

Gram altın TL fiyatını 2065 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Serbest piyasalarda gram altın fiyatı rekor tazeledi, 2132 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 2128 lira seviyesini test etmişti. Ancak ons nedeniyle geri çekilme beklediğimi ifade ettim. 2113 seviyesine kadar geriledi, buradan tekrar hızlı bir atakla yeni bir rekora imza attı.

ELİNDE ALTIN BULUNANLAR DİKKAT!

ELİNDE ALTIN BULUNANLAR DİKKAT!

"Elinde altın bulunduran arkadaşlarımıza yine sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar beklediğimiz 2150 TL seviyesiyle ilgili beklentimiz devam etmekte. Yaz aylarında 2500-2700 TL, yılın son çeyreğinde 3000 TL seviyesi... Bu tarafta hiçbir bozulma yok. Mart ayında 2150 TL seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz."

"YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER DEVAM EDECEK"

"YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER DEVAM EDECEK"

"2150 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 2170 lira direncine bakacağız. 2200 lira direncine bakacağız, gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek."

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