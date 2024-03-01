Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı, o tarihleri işaret etti: 'Gram altın yeni rekorları test edecek'

ONS ALTINDA SON DURUM

"Soru şu: 2050 dolar seviyesinin üzeri kırılıp 2065 dolar seviyesini test edecek mi? 2068 direnci de var yukarıda. Benim kişisel öngörüm 2050 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilir, haftalık kapanış yapabilirse yukarıda 2068 dolar seviyesini telaffuz edebiliriz. 2050 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapamazsak yine 2030 dolar destek seviyesi çalışır. Fed tarafından gelen açıklamalar şahin tonda olduğu için 2070 dolar seviyesişnin üzerinde ataklar gerçekleşmesi lazım ki bizin 2150 dolar seviyesiyle öngörümüz gerçekleşsin. Kısa vadeli baskılanma süreci devam ediyor. "