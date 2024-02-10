Elinde Türk Lirası olanlar dikkat! Mevduat faizleri yeniden yüzde 50’nin üzerine çıktı: O tarihi işaret ederek ‘düşüş başlayacak’ dediler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’e kadar çıkarması, Kur Korumalı Mevduat’ta yeni hesap açılmaması ve Türk Lirası mevduatları destekleyen diğer adımları ile TL mevduat faizleri geçtiğimiz yıl sonunda rekor seviyelere kadar yükselmişti. Ancak beş haftalık düşüş serisine geçen faiz oranları geçen hafta yeniden yükselişe geçerek yüzde 50 sınırını aştı. 22 Aralık haftasında yüzde 52,50'yi gördükten önceki hafta yüzde 49,61'e kadar gerileyen ortalama mevduat faizleri, geçen hafta 138 baz puanlık artışla yüzde 50,99'a ulaştı.
Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından standart TL mevduata geçişte bankalar yüzde 50'liler seviyesinde faiz teklif ederken, normal uygulamada mevduat faizini yüzde 40'lar seviyesinde tutuyor.
Peki Türk Lirası mevduat faizi oranları neden geriledi? Bankaların faiz oranları kaç? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş mevduat faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faizlerin düşmeye başlayacağı zamanı da açıkladı. İşte Kurtuluş’un Milliyet’e yaptığı açıklamasından öne çıkan noktalar…
“Merkez Bankası son artışla politika faizini yüzde 45’e çıkardığını açıkladı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla yeni yılda faiz artırımı döngüsüne ekstrem durumlar olmadıkça gidilmeyecek. Faizin durağan tutulduğu bir 6 aylık periyot bizi bekliyor. Merkez Bankası faizi ilk artırmaya başladığında piyasadaki mevduat faizi oranıyla politika faizinin birbirine yakınlaşacağını ve yıl sonunda eşitleneceğini bekliyorduk. Bu gerçekleşti, şu anda Merkez Bankası politika faizi yüzde 45 seviyesinde, mevduat faizleri ise yüzde 45-47 bandında gözükmekte. Merkez Bankası’nın 2024 yılı hedeflerine ulaşmış olduğunu, politika faizi ile piyasadaki reel faiz farklılığının giderildiğini gözlemlemekteyiz.
Bankaların yıllık bazda kendilerine koydukları mevduat ve kredi hedefleri bulunmakta. Bu hedefleri yakalamak için yıl sonunda mevduat faizlerinden yüksek oranda faiz sunmaktaydılar. Yıl sonunda faizler yaklaşık yüzde 52 seviyesine yükselmişti. Fakat Ocak ayına gelinmesiyle birlikte yeni bir dönem başladığı için piyasalar reel oranlara geri döndüler. Şu anda yüzde 45 ile 47 arasında mevduat faizi veriyorlar.
Bir diğer önemli etken de KKM’nin artık cazibesini yitirmesidir. KKM’den dönenlere yüksek oranda mevduat faizi verilmesi ile 2023 yılı sonunda mevduat faizleri oldukça yükselmişti. Şu anda yeni KKM açılmadığından ve vadesi biten KKM’ler yenilenmediğinden dolayı mevduat faizleri geri geldi.