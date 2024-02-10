Elinde Türk Lirası olanlar dikkat! Mevduat faizleri yeniden yüzde 50’nin üzerine çıktı: O tarihi işaret ederek ‘düşüş başlayacak’ dediler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’e kadar çıkarması, Kur Korumalı Mevduat’ta yeni hesap açılmaması ve Türk Lirası mevduatları destekleyen diğer adımları ile TL mevduat faizleri geçtiğimiz yıl sonunda rekor seviyelere kadar yükselmişti. Ancak beş haftalık düşüş serisine geçen faiz oranları geçen hafta yeniden yükselişe geçerek yüzde 50 sınırını aştı. 22 Aralık haftasında yüzde 52,50'yi gördükten önceki hafta yüzde 49,61'e kadar gerileyen ortalama mevduat faizleri, geçen hafta 138 baz puanlık artışla yüzde 50,99'a ulaştı.

