Emekli bayram ikramiyeleri için 3 formül masada! "2024 emekli ikramiyesine yüzde yüz zam ihtimali..." Canlı yayında 'nisan öncesi' işaret edildi

"YÜZDE 100 ZAM DA MASADA"

"Bir diğer formül ise her iki bayramda da 5 bin TL ikramiye verilmesi yönünde. Bunun dışındaki formüle göre de, geçen yıl emeklilere toplamda 9 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Yüzde 100 zam yapılması ihtimali de var. Yüzde yüz zam yapılırsa ikramiyeler 4 bin TL'ye yükselecek."