Emekli bayram ikramiyeleri için 3 formül masada! "2024 emekli ikramiyesine yüzde yüz zam ihtimali..." Canlı yayında 'nisan öncesi' işaret edildi

SSK, Bağkur ve memur emeklileri maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam aldı. Zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi. Seçim öncesi emeklilere seyyanen zam gelip gelmeyeceği tartışılırken emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesine yapılacak zam var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam sinyali verirken masada da 3 formülün olduğu konuşuluyor. TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, bayram ikramiyelerinin 3-9 Nisan tarihlerinde ödeneceğini belirterek detayları anlattı.
Bakan Işıkhan katıldığı bir televizyon programında emekli bayram ikramiyesine zam hakkında gerekli adımları atacaklarını söyledi. Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini de belirtti.
Cem Küçük, "Emekliye ne kadar zam yapılacağını görüyoruz ama '5 bin TL olacak' deniyor galiba" dedi.
TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, "Biliyorsunuz her iki bayramda 2'şer bin lira olarak ödeniyor, toplamda 4 bin lira. Geçtiğimiz yıl bir istisna yapıldı. 100. yıl itibariyle 5 bin lira ödendi. Geçen yıl emekliler 9 bin lira bayram ikramiyesi aldı." dedi.
Yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene formüller şu şekilde. Emekli zamlarına gelen yüzde 49.25'lik artış gibi bir artış olabilir. 2 bin TL'nin üzerine bu fark konabilir. Böyle olursa 2985 TL'ye yükselecek."
"Bir diğer formül ise her iki bayramda da 5 bin TL ikramiye verilmesi yönünde. Bunun dışındaki formüle göre de, geçen yıl emeklilere toplamda 9 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Yüzde 100 zam yapılması ihtimali de var. Yüzde yüz zam yapılırsa ikramiyeler 4 bin TL'ye yükselecek."