Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak edilirken, Ramazan ayının gelmesiyle geri sayıma da geçildi. Milyonlarca emekli açıklanacak rakamı beklerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağıyla ilgili hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu.
Hükümetin söz konusu konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar devam ederken, emeklinin yüzünü güldürecek rakam muhalefet cephesinden geldi.
Yeni Yol Grubu, emekli ikramiyesiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladı.
Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkarılmasını talep etti.
Hazırladıkları teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını duyuran Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidar ve muhalefetten de destek istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun."
