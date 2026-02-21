FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu

Emekli bayram ikramiyesi için milyonların gözü kulağı açıklanacak rakama çevrildi. Ramazan ayının başlamasıyla geri sayıma geçilirken; "Emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gelen son sürpriz haber ise dikkat çekti. Emekli bayram ikramiyesine 17 bin TL olmasını öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu yasa teklifinin fotoğrafı ise 'Milletimiz için hayırlı olsun' denilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu
Devrim Karadağ

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak edilirken, Ramazan ayının gelmesiyle geri sayıma da geçildi. Milyonlarca emekli açıklanacak rakamı beklerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağıyla ilgili hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu G1

Hükümetin söz konusu konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar devam ederken, emeklinin yüzünü güldürecek rakam muhalefet cephesinden geldi.

Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu G2

Yeni Yol Grubu, emekli ikramiyesiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladı.

"BAYRAM İKRAMİYESİ 17 BİN TL'YE ÇIKARILSIN"

Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu G3

Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

İKTİDAR VE MUHALEFETTEN DESTEK İSTEDİ

Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu G4

Hazırladıkları teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını duyuran Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidar ve muhalefetten de destek istedi.

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu G5

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:


"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Özdağ Emekli bayram ikramiyesi meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.