Emekli bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! 'Hayırlı olsun' diyerek Meclis'e sundu

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak edilirken, Ramazan ayının gelmesiyle geri sayıma da geçildi. Milyonlarca emekli açıklanacak rakamı beklerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağıyla ilgili hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu.