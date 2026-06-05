Yeni istihdam imkanı! Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme Meclis'te

AK Parti uzman erbaş ve erlerle ilgili 17 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif kapsamında uzman erbaş ve erler zabıta memuru, bekçi gibi değerlendirebilecek.

'7 YIL' VE KONTENJAN DETAYI

Teklifle birlikte 7 yıllık sözleşmesini tamamlamış er ve erbaşlara kamuda istihdam sağlanacak. Ayrıca yüzde 10'luk bir kontenjan ayrılacak.

Söz konusu düzenleme ile askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Yasa teklifine ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam sağlıyoruz" dedi.