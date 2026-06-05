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ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Şok katalog yayınlandı! Bu hafta sonu Şok market, oyuncaklardan elektroniğe, New Balance spor ayakkabılardan Altus televizyonlara kadar zengin bir çeşitliliğe sahip.  Şokta bu hafta öne çıkan teknolojik cihazlar ve temel ihtiyaç ürünleri avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.  Şok ta hafta sonu indirimleri ile evinizin eksiklerini tamamlamak için listelediğimiz Şok aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Şok'ta ünlü futbolcuların Minix figürleri, oyuncak arabalar, Barbie ve Enchantimals bebekleri öne çıkarken; yaz sezonuna uygun kova ve deniz setleri de dikkat çekiyor. Ev teknolojisi ve kişisel elektronik tarafında nostaljik radyolar, yaka mikrofonları, tablet kalemleri ve powerbank çeşitlerinin yanı sıra mikado hoparlör, buharlı ütü ve Aprilla haşere kovucu raflardaki yerini alıyor. Spor giyim tutkunları için çeşitli renk ve modellerde New Balance spor ayakkabıların yanında akıllı televizyon modelleri de bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Minix collectible figurines ronaldo / messi / mbappe figür 899 TL

ŞOK a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Minix collectible figurines ronaldo / messi / mbappe figür 899 TL
  • Thomas & Friends büyük tren 299 TL
  • Hot Wheels monster trucks arabalar 279 TL
  • Barbie köpeği ile seyahatte 699 TL
  • Enchantimals popüler karakter bebekler 399 TL
  • Gemi seti 129 TL
  • Gemi 249 TL
  • Büyük kova seti 129 TL
  • Gokidy yelkenli/kürekli yazlık set 119 TL
  • Lisanslı tekli köpük 17,95 TL
  • Asa köpük 50 TL
  • Yelpaze köpük 100 TL
  • Su bombası balonu 25 TL
  • Metal taşıyıcı tırlı araba 199 TL
  • Blok araç çeşitleri 100 TL
  • Pilsan magic basketbol potası ve futbol kalesi set 399 TL
  • Emotion/Blade deodorant çeşitleri 129 TL
  • Elidor şampuan çeşitleri / saç kremi 169 TL
  • Fide ton balığı iri parçalı 159 TL
  • Dankek rulo pasta çilekli / çikolatalı 49 TL
  • Kosla Vanish multipower sıvı leke çıkarıcı renkliler / beyazlar 225 TL

İndirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Torima dijital mini kamera trm-cmr46 999 TL

ŞOK a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Torima dijital mini kamera trm-cmr46 999 TL
  • Torima araba figürlü nostaljik radyo hoparlör d91 899 TL
  • Torima 3 in 1 yaka mikrofonu h68 699 TL
  • Torima 4 çıkışlı powerbank 10000 mah trm-1011 399 TL
  • Torima tablet kalemi p-03 299 TL
  • Torima p95 macaron kulaküstü kulaklık 299 TL
  • Ledli takı kutusu tmr 02 249 TL
  • Ledli makyaj aynası tmr 03 179 TL
  • Figürlü fan f-69 169 TL
  • Singer expert power 2600 w buharlı ütü 1,499 TL
  • Mikado md-68 bt telefon tutuculu hoparlör 499 TL
  • Aprilla ahk-9905 ultrasonik fare ve böcek kovucu 249 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

New Balance 327wemd ayakkabı gri 3,999 TL

ŞOK a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • New Balance 327wemd ayakkabı gri 3,999 TL
  • New Balance 327hbd ayakkabı mürdüm 3,499 TL
  • New Balance 520ep8b ayakkabı gri 2,999 TL
  • New Balance 520gw8b ayakkabı beyaz 2,999 TL
  • New Balance warisc14 ayakkabı mavi 2,999 TL

İndirimli New Balance ayakkabılar için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus al75 uhd 9825 4k ultra hd 75 inç google tv 37,999 TL

ŞOK a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Altus al75 uhd 9825 4k ultra hd 75 inç google tv 37,999 TL
  • Altus al50 uhd 9825 4k ultra hd 50 inç 127 ekran google tv 17,999 TL
  • Altus al43 fhd 6526 43 inç full hd android tv 12,999 TL
  • Altus al65 uhd 9825 4k ultra hd 65 inç 165 ekran google tv 27,499 TL
  • Altus al55 uhd 9825 4k ultra hd 55 inç 140 ekran google tv 21,499 TL

Sizin için indirimli televizyonlardan seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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