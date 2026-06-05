ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok'ta ünlü futbolcuların Minix figürleri, oyuncak arabalar, Barbie ve Enchantimals bebekleri öne çıkarken; yaz sezonuna uygun kova ve deniz setleri de dikkat çekiyor. Ev teknolojisi ve kişisel elektronik tarafında nostaljik radyolar, yaka mikrofonları, tablet kalemleri ve powerbank çeşitlerinin yanı sıra mikado hoparlör, buharlı ütü ve Aprilla haşere kovucu raflardaki yerini alıyor. Spor giyim tutkunları için çeşitli renk ve modellerde New Balance spor ayakkabıların yanında akıllı televizyon modelleri de bulunuyor.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Minix collectible figurines ronaldo / messi / mbappe figür 899 TL

Minix collectible figurines ronaldo / messi / mbappe figür 899 TL

Thomas & Friends büyük tren 299 TL

Hot Wheels monster trucks arabalar 279 TL

Barbie köpeği ile seyahatte 699 TL

Enchantimals popüler karakter bebekler 399 TL

Gemi seti 129 TL

Gemi 249 TL

Büyük kova seti 129 TL

Gokidy yelkenli/kürekli yazlık set 119 TL

Lisanslı tekli köpük 17,95 TL

Asa köpük 50 TL

Yelpaze köpük 100 TL

Su bombası balonu 25 TL

Metal taşıyıcı tırlı araba 199 TL

Blok araç çeşitleri 100 TL

Pilsan magic basketbol potası ve futbol kalesi set 399 TL

Emotion/Blade deodorant çeşitleri 129 TL

Elidor şampuan çeşitleri / saç kremi 169 TL

Fide ton balığı iri parçalı 159 TL

Dankek rulo pasta çilekli / çikolatalı 49 TL

Kosla Vanish multipower sıvı leke çıkarıcı renkliler / beyazlar 225 TL

İndirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Torima dijital mini kamera trm-cmr46 999 TL

Torima dijital mini kamera trm-cmr46 999 TL

Torima araba figürlü nostaljik radyo hoparlör d91 899 TL

Torima 3 in 1 yaka mikrofonu h68 699 TL

Torima 4 çıkışlı powerbank 10000 mah trm-1011 399 TL

Torima tablet kalemi p-03 299 TL

Torima p95 macaron kulaküstü kulaklık 299 TL

Ledli takı kutusu tmr 02 249 TL

Ledli makyaj aynası tmr 03 179 TL

Figürlü fan f-69 169 TL

Singer expert power 2600 w buharlı ütü 1,499 TL

Mikado md-68 bt telefon tutuculu hoparlör 499 TL

Aprilla ahk-9905 ultrasonik fare ve böcek kovucu 249 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

New Balance 327wemd ayakkabı gri 3,999 TL

New Balance 327wemd ayakkabı gri 3,999 TL

New Balance 327hbd ayakkabı mürdüm 3,499 TL

New Balance 520ep8b ayakkabı gri 2,999 TL

New Balance 520gw8b ayakkabı beyaz 2,999 TL

New Balance warisc14 ayakkabı mavi 2,999 TL

İndirimli New Balance ayakkabılar için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus al75 uhd 9825 4k ultra hd 75 inç google tv 37,999 TL

Altus al75 uhd 9825 4k ultra hd 75 inç google tv 37,999 TL

Altus al50 uhd 9825 4k ultra hd 50 inç 127 ekran google tv 17,999 TL

Altus al43 fhd 6526 43 inç full hd android tv 12,999 TL

Altus al65 uhd 9825 4k ultra hd 65 inç 165 ekran google tv 27,499 TL

Altus al55 uhd 9825 4k ultra hd 55 inç 140 ekran google tv 21,499 TL

Sizin için indirimli televizyonlardan seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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