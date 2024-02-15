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Emekli bayram ikramiyesinde yeni formül! 'Enflasyon' detayı dikkat çekti: 'En az...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.02.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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Emeklilerin ek hesaplarının hesaplara yatmasının ardından emeklilere bayram ikramiyesinde de yeni formüller konuşulmaya devam ediliyor. Emeklinin ikramiye hesabı nasıl olacak? Formüller hangi yönde, emeklilere ne kadar verilecek?

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam verilirken en düşük emekli maaşına da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilerin zam oranı ve en düşük emekli maaşı tartışılmalara neden oldu. Seyyanen zam iddiaları gündemdeyken emeklilerin gündeminde ise bayram ikramiyeleri var. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikişer bin lira ödenen bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Masadaki formül sayısı 4'e yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, ikramiye için en az 5 bin TL beklentisinin olduğunu söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bayram ikramiyelerine zam yapılacağı sinyalini vermesinin ardından bayram ikramiyesi için çok sayıda rakam konuşuluyor. TV100 yayınına katılan ekonomist Muhammet Bayram, "Şu an 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi söz konusu. Nisan ayında Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı'na kadar en az 5 bin TL'lik bir beklenti var." dedi.

Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önceki tek seferlik yapılan ikramiyede 5 bin TL'lik bir ödeme yapılmıştı. 5 bin TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bunun ikramiyeden ziyade sağlam bir zemine oturması gerekiyor."

"Emeklilerimiz ne kadar ikramiye yatacağını düşünmeden daha önceden belli olması gerekiyor. Kök maaşın en düşük emekli maaşına sabitlenmesi gerekiyor.Kök maaşın emekli maaşına sabitlenirse bayram ikramiyeleri daha az konuşulur olur. "

BİRİNCİ FORMÜL

BİRİNCİ FORMÜL

Emekliye verilecek bayram ikramiyesinde formül sayısı da 4'e çıktı. Birinci formül, bayram ikramiyesine yüzde 50 artış olursa 3 bin TL olması

İKİNCİ FORMÜL

İKİNCİ FORMÜL

Bayram ikramiyesinin yüzde 100 artışla 4 bin TL olması

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