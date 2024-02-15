Emekli bayram ikramiyesinde yeni formül! 'Enflasyon' detayı dikkat çekti: 'En az...'

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam verilirken en düşük emekli maaşına da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilerin zam oranı ve en düşük emekli maaşı tartışılmalara neden oldu. Seyyanen zam iddiaları gündemdeyken emeklilerin gündeminde ise bayram ikramiyeleri var. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikişer bin lira ödenen bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Masadaki formül sayısı 4'e yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, ikramiye için en az 5 bin TL beklentisinin olduğunu söyledi.

