Emekli ikramiyesinde toplam 2.993 TL beklentisi! Yüzde 36.08 enflasyon yansıtılırsa...

Milyonlarca emekli her yıl ikramiye almaya hak kazanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi alınan ikramiyeler sayesinde emekliler rahat bir nefes alıyor. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak ödenen ikramiyelerden faydalanan emekliler, bu yıl ikramiyelerde artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.

İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.