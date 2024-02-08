Emekli kök aylık bilmecesi! Hesaba yatan ile e-Devlet farklı çıkmıştı: Maaş bilgisinde ‘seyyanen zam’ paniği

SGK ve Bağ-Kur emekli maaş artışlarını, memur emekli maaş artışı olan yüzde 49’a çıkaran düzenlemenin ardından, bu gruptaki emeklilerin maaşlarına gelen ek zam hesaplara yatırıldı. Ancak e-devlet kapısı üzerinden maaşlarını kontrol eden emekliler ek zam hesaplarına yatırılmış olmasına rağmen, aylık bilgilerini halen önceki maaştan oluştuğunu gördüler. Bunun üzerine emeklilerde son maaş artışının seyannen yapılıp yapılmadığı endişesi doğdu.

