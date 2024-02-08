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Emekli kök aylık bilmecesi! Hesaba yatan ile e-Devlet farklı çıkmıştı: Maaş bilgisinde ‘seyyanen zam’ paniği

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
08.02.2024 08:22 | Son Güncelleme:
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En düşük emekli maaşını 10 bin TL yapan, ve SSK Bağkur emekli maaşını yüzde 11,68 artışlar yüzde 49,25’e yükselten yasa yürürlüğe girmişti. Milyonlarca kişi emekli maaşı fark ödemelerini hesaplarında gördü. Sosyal Güvenlik Kurumu ise milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet’e yükledi. Ancak maaşlarının yüzde 49 yerine 37,57’lik oranla güncellenmiş halini gören emeklilerde son maaş artışının seyannen yapılıp yapılmadığı endişesi doğdu. Maaş bilgileri için gözler SGK’ya çevrildi.

SGK ve Bağ-Kur emekli maaş artışlarını, memur emekli maaş artışı olan yüzde 49’a çıkaran düzenlemenin ardından, bu gruptaki emeklilerin maaşlarına gelen ek zam hesaplara yatırıldı. Ancak e-devlet kapısı üzerinden maaşlarını kontrol eden emekliler ek zam hesaplarına yatırılmış olmasına rağmen, aylık bilgilerini halen önceki maaştan oluştuğunu gördüler. Bunun üzerine emeklilerde son maaş artışının seyannen yapılıp yapılmadığı endişesi doğdu.

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EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI TEHLİKEYE GİRMİŞTİ

EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI TEHLİKEYE GİRMİŞTİ

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, en düşük emekli maaşlarını 10 bin liraya çıkaran düzenleme ile getirilen maaş artışı seyyanen yapılmış, emeklilerin kök ücretleri değiştirilmemişti.

Yani bundan sonra maaşlara yapılacak artışlarda 10 bin liranın değil, emeklinin kök maaşının esas alınacak bir düzenleme hayata geçirildi.

Örneğin kök maaşı 7000 lira olan bir emekli Ocak ayında 10 bin TL alıyorsa, Haziran sonunda 6 aylık enflasyon yüzde 43’ün altında gelmesi halinde, ki beklenti yüzde 23-26 arası, maaşı yine 10 bin TL olacak anlamına geliyor.

HESABA YATAN İLE E-DEVLET AYNI DEĞİL

HESABA YATAN İLE E-DEVLET AYNI DEĞİL

Doğal olarak hesaplarına yatan para ile e-devletteki emekli aylık bilgisi örtüşmeyen emekliler ciddi şekilde endişeye kapıldılar.

Çünkü Temmuz ayındaki enflasyon farkının, yüzde 37,57 artırılmış maaş üzerine hesaplanma riski doğuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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