Emekli maaş promosyonu 2024 fiyat zammı! 20 bin TL birden artabilir... 11 puanlık fark 'Refah Payı' ile kapanacak! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber

Emekli maaş ve promosyon ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ilk ayında yapılacak zamları merak ediyor. 2024 emekli maaşında 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşen vatandaşların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Asgari ücret, memur ve memur emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 50'lik zam yapılmasıyla bilikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinde de yeni ilave zam beklentisi oluştu. Milyonlarca emekli "2024 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı ne kadar eklenecek?" sorusuna yanıt ararken, bir yandan da bankaların 2024 emekli promosyon fiyatını merak ediyor. 2024 emekli maaş promosyonunda 20 bin TL'lik artış iddiaları bir anda gündem yaratırken, "2024 bankaların emekli promosyonları en fazla ne kadar? 2024 emekli maaş promosyonu kaç TL" soruları da yanıt arıyor. İşte 2024 emekli maaş promosyonuyla ilgili beklenen zam ve yeni rakamlar...
Emekliler için 2024 Ocak ayı adeta zam haberi bekleyerek geçiyor. Yeni yılın ilk ayında "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, refah payı ve promosyon beklentisinde.
Milyonlarca emekli 2024 emekli maaş zammı kadar 2024 banka promosyonlarına yapılacak zammı ve banka promosyonlarının kaç TL olacağını merak ediyor. 2024'te banka promosyonlarına kaç TL zam yapılacağını merak eden emekliler için çok konuşulacak '20 bin TL' iddiası ortaya atıldı.
Şu an için en yüksek 12 bin 500 TL olan banka promosyonlarına ciddi bir artış yapılacağı iddia edilirken, kulislerde 15 bin TL ila 20 bin TL’ye kadar bir artış yapılabileği konuşuluyor.
Öte yandan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 2024 emekli maaş zammının en az yüzde 37,47 olması kesinleşirken, bu oranın daha da yükselmesi gündemde. 2024 asgari ücret, memur ve memur emeklisi maaşlarına yaklaşık yüzde 50 zam gelmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi de maaşlarda 'refah payı' ilavesi bekliyor.
Temmuz 2024'te asgri ücrete yeni bir ara zam yapılamayacağı önceden açıklanırken, emekliler de kendilerine de ara zam yapılmayacaksa 2024 emekli maaş zammının yüzde 50'ye çekilmesini istiyor.