Emekli maaş promosyonu 2024 fiyat zammı! 20 bin TL birden artabilir... 11 puanlık fark 'Refah Payı' ile kapanacak! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber

Emekli maaş ve promosyon ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ilk ayında yapılacak zamları merak ediyor. 2024 emekli maaşında 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşen vatandaşların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Asgari ücret, memur ve memur emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 50'lik zam yapılmasıyla bilikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinde de yeni ilave zam beklentisi oluştu. Milyonlarca emekli "2024 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına refah payı ne kadar eklenecek?" sorusuna yanıt ararken, bir yandan da bankaların 2024 emekli promosyon fiyatını merak ediyor. 2024 emekli maaş promosyonunda 20 bin TL'lik artış iddiaları bir anda gündem yaratırken, "2024 bankaların emekli promosyonları en fazla ne kadar? 2024 emekli maaş promosyonu kaç TL" soruları da yanıt arıyor. İşte 2024 emekli maaş promosyonuyla ilgili beklenen zam ve yeni rakamlar...



