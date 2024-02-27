Emekli maaş promosyonunda son 2 gün! Artan TL mevduat hesapları rakamları değiştirdi: ‘Banka banka gezin’ uyarısı

Emekli maaş promosyonları 2024 Şubat ayı itibarıyla 15 bin liraya kadar dayandı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar özel bankalar olurken, kamu bankaları ile makas açıldı. Aradaki fark 10 bin lirayı aştı! Emeklilere yapılan zamların ardından promosyon tutarlarında güncelleme yapan bankalara geçmek isteyenler 3 yıllık taahüt süresini doldurmak zorunda. Süre dolmadan banka değiştirmek isteyenler ise cayma hakkını kullanarak kalan sürenin promosyonu iade edip başka bankadan promosyon alabilir. Ancak yüksek promosyon ödemesi yapan bazı bankalar için son başvuru tarihi 29 Şubat! Peki şu anda bankalarda en yüksek promosyon ödemeleri ne kadar? Kredi ve kredi kartı borcu olan emekliler de banka değiştirebiliyor mu?

BANKALARIN KÂRI ARTINCA PROMOSYONLAR YÜKSELDİ

Ekonomist Muhammet Bayram emeklilerin promosyon ödemeleri konusunda en çok merak edilen detayları şöyle açıkladı:

“Bankalar emekli promosyonu artırma yarışına girdiler. Çünkü Merkez Bankası’nın kendilerine getirdiği bir regülasyon var. Ne kadar TL mevduatı varsa bankaların kârı da o kadar artacak ve faizleri düşecek. O yüzden emeklilerimiz için de yeni fırsatlar açtılar. Emekli maaşları yüzde 49,25 arttı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Bayram ikramiyesi yıllık 6 bin TL oldu. Bununla birlikte bankaların daha fazla elde edebileceği bir kâr ortaya çıktı.

Emekliler banka şubelerine giderek bunları öğrenebilirler. Çünkü internet üzerinden güncellenmemiş olabilir. Banka şubelerini tek tek gezip, özellikle özel bankaların tutarlarını öğrenebilirler. Şu anda kamu bankaları değil de özel bankalar üzerinde 10 bin TL ila 15 bin TL arasında değişen promosyon yarışı var. Bunun yanı sıra kredi kartına puan yüklenebiliyor. Emeklilerimiz bizzat banka şubelerine giderek bunu öğrenebilirler.

EMEKLİLER BANKALARINI DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE NEYE DİKKAT ETMELİ?

Kendi banka şubelerinden önceki promosyonları hakkında bilgi almalılar. Burada 15 bin TL gibi bir promosyon alacaklar ama iade edecekleri tutar ceplerinde var mı? Bunu ölçmeli, tartmalılar. Ondan sonra başvurmalılar. Emekli maaşlarındaki artış devam ettikçe promosyonlar güncellenecektir. Bunu kolay bir şekilde e-devlet üzerinden, önceki promosyon alacakları bankayı iptal edip yeni bankalarını seçebilirler.

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU OLANLAR BİR BAŞKA BANKAYA GEÇİŞ YAPABİLİR Mİ?

Bir problem yok, borcu olanlar değiştirebilir. Özellikle kredi kartı borcu olanlar için. Ama kredi çekerken emekli maaşı teminat olarak gösterildiyse eğer burada cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilirler. Banka şubeleri ile görüşmeleri lazım. BDDK’ya göre kredi çekerken maaşını bağlarsa bunun önünde engel yok. Daha fazla kim veriyorsa o bankaya taşımakta özgürler.”



