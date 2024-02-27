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Emekli maaş promosyonunda son 2 gün! Artan TL mevduat hesapları rakamları değiştirdi: ‘Banka banka gezin’ uyarısı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.02.2024 13:57
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2024 Şubat ayı en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar emeklilerin gündeminde kalmaya devam ediyor. Rakam 15 bin liraya kadar çıkarken, rakamın önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

Emekli maaş promosyonları 2024 Şubat ayı itibarıyla 15 bin liraya kadar dayandı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar özel bankalar olurken, kamu bankaları ile makas açıldı. Aradaki fark 10 bin lirayı aştı! Emeklilere yapılan zamların ardından promosyon tutarlarında güncelleme yapan bankalara geçmek isteyenler 3 yıllık taahüt süresini doldurmak zorunda. Süre dolmadan banka değiştirmek isteyenler ise cayma hakkını kullanarak kalan sürenin promosyonu iade edip başka bankadan promosyon alabilir. Ancak yüksek promosyon ödemesi yapan bazı bankalar için son başvuru tarihi 29 Şubat! Peki şu anda bankalarda en yüksek promosyon ödemeleri ne kadar? Kredi ve kredi kartı borcu olan emekliler de banka değiştirebiliyor mu?

TÜRK LİRASI (321)

BANKALARIN KÂRI ARTINCA PROMOSYONLAR YÜKSELDİ

Ekonomist Muhammet Bayram emeklilerin promosyon ödemeleri konusunda en çok merak edilen detayları şöyle açıkladı:

“Bankalar emekli promosyonu artırma yarışına girdiler. Çünkü Merkez Bankası’nın kendilerine getirdiği bir regülasyon var. Ne kadar TL mevduatı varsa bankaların kârı da o kadar artacak ve faizleri düşecek. O yüzden emeklilerimiz için de yeni fırsatlar açtılar. Emekli maaşları yüzde 49,25 arttı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Bayram ikramiyesi yıllık 6 bin TL oldu. Bununla birlikte bankaların daha fazla elde edebileceği bir kâr ortaya çıktı.

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Emekliler banka şubelerine giderek bunları öğrenebilirler. Çünkü internet üzerinden güncellenmemiş olabilir. Banka şubelerini tek tek gezip, özellikle özel bankaların tutarlarını öğrenebilirler. Şu anda kamu bankaları değil de özel bankalar üzerinde 10 bin TL ila 15 bin TL arasında değişen promosyon yarışı var. Bunun yanı sıra kredi kartına puan yüklenebiliyor. Emeklilerimiz bizzat banka şubelerine giderek bunu öğrenebilirler.

EMEKLİLER BANKALARINI DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE NEYE DİKKAT ETMELİ?

Kendi banka şubelerinden önceki promosyonları hakkında bilgi almalılar. Burada 15 bin TL gibi bir promosyon alacaklar ama iade edecekleri tutar ceplerinde var mı? Bunu ölçmeli, tartmalılar. Ondan sonra başvurmalılar. Emekli maaşlarındaki artış devam ettikçe promosyonlar güncellenecektir. Bunu kolay bir şekilde e-devlet üzerinden, önceki promosyon alacakları bankayı iptal edip yeni bankalarını seçebilirler.

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KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU OLANLAR BİR BAŞKA BANKAYA GEÇİŞ YAPABİLİR Mİ?

Bir problem yok, borcu olanlar değiştirebilir. Özellikle kredi kartı borcu olanlar için. Ama kredi çekerken emekli maaşı teminat olarak gösterildiyse eğer burada cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilirler. Banka şubeleri ile görüşmeleri lazım. BDDK’ya göre kredi çekerken maaşını bağlarsa bunun önünde engel yok. Daha fazla kim veriyorsa o bankaya taşımakta özgürler.”


Anlık Borsa

BANKA BANKA ŞUBAT AYI PROMOSYON KAMPANYALARI

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.


Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

"8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü"

DENİZBANK

DENİZBANK

"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."


FİBABANKA

FİBABANKA

Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.

ŞEKERBANK

ŞEKERBANK

"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"

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Anahtar Kelimeler:
Emekli promosyonu
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